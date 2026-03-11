Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen kontert Aussteiger-Flut mit fünf namhaften Neuzugängen

Nachdem klar ist, dass der Trainer und mehrere Spieler nach Echterdingen wechseln, schaffen die Filderstädter nun ihrerseits erste Fakten. Vor allem ein Rückkehrer lässt aufhorchen.
Wie hatte es der Spielleiter Thomas Otto zuletzt formuliert: „Wir sitzen immer noch selbst auf dem Fahrersitz.“ Das klang ein bisschen trotzig in Anbetracht der sich mehr und mehr bestätigenden Gerüchte, dass die Erfolgsmannschaft der Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen nach dieser Saison auseinanderbrechen wird. Und in den Worten klang durch: Wer jetzt bereits eine Zukunft in düsteren Farben malt, der wird schon noch sehen, dass er sich gewaltig irrt.