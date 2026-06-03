Fußball-Landesliga, TSV Bernhausen: Keeper aus der Verbandsliga im Anflug – die bisherige Nummer eins muss gehen

Vor dem Derby am Samstag gegen ihren künftigen Trainer verpflichten die Filderstädter weitere neue Spieler. Schaffen sie es doch noch auf Platz zwei, würde eine weite Fahrt folgen.

Wie groß ist die Chance noch? Glaubt am Fleinsbach noch jemand ernsthaft daran? „Realistisch betrachtet“, sagt der Spielleiter Thomas Otto, „wird die Saison für uns am Samstagabend zu Ende sein.“ Es müsste schon arg viel passieren, sollte dem TSV Bernhausen in der Fußball-Landesliga doch noch der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrelegation gelingen. Tatsächlich wird die Heimaufgabe (15.30 Uhr) just gegen den FV Neuhausen, den Noch-Verein des künftigen eigenen Trainers Ugur Yilmaz, wohl eher zum großen Abschiednehmen. Fix ist vorab, dass ein weiterer Stammspieler geht. Oder in diesem Fall besser gesagt: gehen muss. Demgegenüber stehen aber auch die beiden nächsten Neuverpflichtungen.

Wer beim Mitzählen mittlerweile den Überblick verloren hat: Stand jetzt sind es für diesen Sommer zwölf Abgänge und 13 Zugänge. Verlassen wird den Verein nun auch der Keeper Matej Livancic. Der 23-Jährige hatte es nach einer längerer Verletzungspause für die Rückrunde zurück zum Nummer-eins-Status gebracht. Doch um seine Zukunft bestand seit Wochen eine Hängepartie – welche der Filderclub jetzt von sich aus beendet hat. Otto hat dem Youngster die Entscheidung abgenommen und ihm in „einem offenen Gespräch“ mitgeteilt, dass man in Bernhausen für das kommende Spieljahr ohne ihn plant. „Nicht aus sportlichen oder zwischenmenschlichen Gründen“, wie Otto betont. Doch macht es seiner Meinung nach von den Umständen her keinen Sinn mehr. Livancic ist nach Murr umgezogen, in den Landkreis Ludwigsburg. Er hat seither zu jedem Training gut 50 Kilometer Anfahrtsweg.

Das Torhütertrio, das von Juli an stattdessen um den Platz zwischen den Pfosten wetteifern soll, heißt Hasan Kaya (hat verlängert), Tim Schuldt (wie berichtet Zugang aus Gechingen) – und Alexander Lang. Letzterer wechselt, wie seit dieser Woche besiegelt ist, vom Verbandsligisten SV Fellbach zu den „Veilchen“. Zuvor war der 27-Jährige mehrere Jahre lang einer der Leistungsträger beim Bernhausener Staffelrivalen TSV Bad Boll. Ebenso perfekt ist der Transfer des Innenverteidigers Fabian Fuhl (24), der gleichfalls aus der Verbandsliga kommt. Er ist bislang Ergänzungsspieler im Kader des FC Esslingen.

Das aktuelle Personal befindet sich indes wie gesagt nun zumindest noch einmal in der Pflicht. Neuhausen, zum Punktrunden-Abschluss also das Derby. Die Vorgabe ist für den scheidenden Trainer Roko Agatic dabei klar: „Ich will mich natürlich mit einem Sieg verabschieden.“ Zurück blickt er nach eigener Aussage auf „drei wunderschöne Amtsjahre“, in denen es für die Mannschaft unter ihm überwiegend steil aufwärts ging – vom Bezirksliga-Außenseiter bis gar zum möglichen Verbandsliga-Aufsteiger. Dass eben aus dieser finalen und alles krönenden Zugabe nun wohl nichts wird, ist ein Aspekt, dem der Coach „ein bisschen nachtrauert“.

Für den Trainer Roko Agatic steht nach drei Jahren der Bernhausen-Abschied an. Foto: Günter Bergmann

Betonung auf „wohl“. Oder anders gesagt: sehr wahrscheinlich. Für ein tabellarisches quasi Last-Minute-Überholmanöver bräuchten die Bernhausener nicht nur eigene drei Zähler. Zudem müsste der TSV Köngen beim bereits als Absteiger feststehenden MTV Stuttgart verlieren und dürfte der TSGV Waldstetten in Geislingen nicht gewinnen. Ziemlich viel Konjunktiv. Aber sicher wissen kann man ja nie. Als Vizemeister würde die Saison für Agatic und die Seinen bereits am Mittwoch darauf in die Verlängerung gehen, und zwar mit einer weiten Auswärtsfahrt. Der Staffel-2-Zweite muss in der ersten Runde der Relegation im Bezirk seines Staffel-4-Pendants antreten. Jenes wäre Stand jetzt der FV Rot-Weiß Weiler, beheimatet im Allgäu.

Einstweilen, für Samstag, ergeben sich nebst der Nachbarschaftsduell-Begebenheit zwei zusätzliche brisante Komponenten: Nicht nur, dass eben der angehende Agatic-Nachfolger Yilmaz beim Gegner an der Seitenlinie steht. Zudem sind die Neuhausener Gäste ihrerseits noch von einer wenn auch nicht mehr wahrscheinlichen Was-wäre-wenn-Rechnung umgeben. Läuft es für sie ganz blöd, führt ihr Weg noch in die Relegation auf der anderen Seite des Klassements – jene gegen den Abstieg.

Warum der Gegner FV Neuhausen immer noch in Abstiegsgefahr ist

Aber auch dafür hätte einiges zusammenzukommen. Calcio Leinfelden-Echterdingen müsste in der Verbandsliga noch auf den elften Tabellenplatz rutschen. Und der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim müsste zudem in seinen Aufstiegsspielen zur Regionalliga scheitern. In diesem Fall würde sich als Dominoeffekt die Absteigerzahl in der Landesliga auf vier erhöhen und Rang zwölf zum Relegationsplatz werden. Und zu diesem hat der FV Neuhausen nur zwei Punkte Abstand.

Immerhin theoretisch also noch möglich, dass ausgerechnet der TSV Bernhausen seinem Demnächst-Coach ein folgenschweres Schnippchen schlägt.

Übersicht Kaderplanung TSV Bernhausen

Zugänge

Markus Fickeisen, David Plattenhardt, Nikita Schestakow, Max Wanner (alle FV Neuhausen), Flon Ajvazi (TV Echterdingen), Mertcan Özocak (MTV Stuttgart), Mehmet-Emin Sarikurt, Fabian Fuhl (beide FC Esslingen), Tim Schuldt (Spfr. Gechingen), Nico Schmid (TSV Oberensingen), Ekrem Servi (TSV Plattenhardt), Alexander Lang (SV Fellbach).

Vom bisherigen Kader weiter dabei

Hasan Kaya, Luka Vlasic, Manuel Kranz, Antun Stegl, Marc Galla, Samuel Böhmer, Mahir Ege (voraussichtlich nur noch als Stand-By-Spieler)

Vom bisherigen Kader noch offen

Filip Jordacevic (bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im Gespräch), Ovidiu-George Sterian (derzeit studienbedingt in Rumänien, ebenfalls bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im Gespräch), Michael Henneh, Emre Bayrak, Andreii Shamenko (Tendenz Trennung)

Abgänge

Henry Alber, Oliver Lujic, Ivan Matanovic, Erik Meinlschmidt, Julijan Milos, Mihael Tomic, Lukas Walz, Dimitrios Vidic (alle TV Echterdingen), Jamie-Noah Demir, Mikail Gümüssu, Bogdan Rangelov (alle SV Böblingen), Matej Livancic (Ziel unbekannt).