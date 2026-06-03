Fußball-Landesliga, TSV Bernhausen: Keeper aus der Verbandsliga im Anflug – die bisherige Nummer eins muss gehen

Vor dem Derby am Samstag gegen ihren künftigen Trainer verpflichten die Filderstädter weitere neue Spieler. Schaffen sie es doch noch auf Platz zwei, würde eine weite Fahrt folgen.
Wie groß ist die Chance noch? Glaubt am Fleinsbach noch jemand ernsthaft daran? „Realistisch betrachtet“, sagt der Spielleiter Thomas Otto, „wird die Saison für uns am Samstagabend zu Ende sein.“ Es müsste schon arg viel passieren, sollte dem TSV Bernhausen in der Fußball-Landesliga doch noch der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrelegation gelingen. Tatsächlich wird die Heimaufgabe (15.30 Uhr) just gegen den FV Neuhausen, den Noch-Verein des künftigen eigenen Trainers Ugur Yilmaz, wohl eher zum großen Abschiednehmen. Fix ist vorab, dass ein weiterer Stammspieler geht. Oder in diesem Fall besser gesagt: gehen muss. Demgegenüber stehen aber auch die beiden nächsten Neuverpflichtungen.