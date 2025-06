Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Heimschlappe – dafür aber positive Kunde bei der Kaderplanung

1 Um die Zukunft des elffachen Rückrunden-Torschützen Bogdan Rangelov ist eine Entscheidung gefallen. Foto: Günter Bergmann

Der TSV Bernhausen unterliegt im bedeutungslosen letzten Saisonspiel dem TSV Ehningen mit 2:4. Derweil sind für die nächste Saison drei weitere Spieler fix.











Im finalen Saisonspiel der Fußball-Landesliga hat es den TSV Bernhausen doch noch einmal erwischt. Nach zuvor acht Partien ohne Niederlage, darunter sieben Siege, unterlagen die Filderstädter dem TSV Ehningen zuhause mit 2:4. Am starken dritten Tabellenplatz des Aufsteigers ändert dies allerdings nichts mehr. Die kleine Chance sogar noch auf die Vizemeisterschaft und damit die Relegationsteilnahme hatte sich schon in der Woche zuvor erledigt gehabt. „Danach war bei uns die Luft raus. Speziell in der zweiten Hälfte war zu sehen, dass die letzten Prozent an Willen gefehlt haben“, sagt der Trainer Roko Agatic.