Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen erlebt gegen Schlusslicht Sontheim „Tag zum Vergessen“

Fußball-Landesligist TSV Bernhausen spielt gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz nur 0:0. Trainer Roko Agatic sieht die Wurzel der Probleme schon in der Vorbereitung.
Der TSV Bernhausen hat eine weitere Chance liegen lassen, im Aufstiegskampf Boden gutzumachen und gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz zu Hause nur 0:0 gespielt. „Das war ein Tag zum Vergessen“, ist der Trainer Roko Agatic enttäuscht. Mit einem Sieg wäre das Fleinsbach-Team auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Stattdessen bleiben sie Dritter und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer TSV Ehningen. Der designierte Absteiger Sontheim sammelte seinen erst elften Punkt in dieser Runde.