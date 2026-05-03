Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen erlebt gegen Schlusslicht Sontheim „Tag zum Vergessen“

Fußball-Landesligist TSV Bernhausen spielt gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz nur 0:0. Trainer Roko Agatic sieht die Wurzel der Probleme schon in der Vorbereitung.

Der TSV Bernhausen hat eine weitere Chance liegen lassen, im Aufstiegskampf Boden gutzumachen und gegen den Tabellenletzten FV Sontheim/Brenz zu Hause nur 0:0 gespielt. „Das war ein Tag zum Vergessen“, ist der Trainer Roko Agatic enttäuscht. Mit einem Sieg wäre das Fleinsbach-Team auf den zweiten Tabellenplatz gesprungen. Stattdessen bleiben sie Dritter und haben nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer TSV Ehningen. Der designierte Absteiger Sontheim sammelte seinen erst elften Punkt in dieser Runde.

„Das war für unsere Ansprüche viel, viel zu wenig“, ärgert sich Agatic. Bereits in den Anfangsminuten hätten die Gastgeber mehrfach in Führung gehen können, brachten den Ball jedoch nicht im Tor unter.

„Dann ist das eingetreten, wovor ich gewarnt habe“, sagt Agatic. Die Gäste sammelten von Minute zu Minute Selbstvertrauen und verteidigten die Bernhauser Chancen weg. Sinnbildlich für den Tag: In der 60. Minute schoss Mihael Tomic auf der Linie stehend den bereits geschlagenen Keeper Tom Ebert ab.

Zudem gingen der Fleinsbach-Elf immer mehr die Kräfte aus. Agatic hat den Grund dafür bereits ausgemacht: „Es funktioniert einfach nicht, wenn wir nur 13 Spieler im Training sind. Das war nicht nur diese Woche so, sondern auch die Wochen davor und auch schon in der Vorbereitung. Fitness und Fußballspielen gehören für mich zusammen“, ärgert sich der Trainer. Mit einem solchen Einsatz könne man keine Ansprüche stellen, sagt der Coach. „Eine weitere Chance auf den Aufstieg bekommen wir nicht mehr. Das macht mich traurig“, konstatiert er.

Bernhausens „Spieler des Spiels“

Michael Henneh (Nominierungen: 1). Der 23-Jährige machte auf der rechten Außenbahn ein starkes Spiel und stach in einer lahmen Bernhausener Offensive heraus.

TSV Bernhausen: Livacic – Vidic, Lujic, Sterian (46. Kranz), Meinlschmidt – Milos – Henneh, Tomic, Jordacevic (80. Shamenko), Walz (62. Böhmer) – Demir (62. Galla).

FV Sontheim: Ebert – Urban, Savic (56. Kastler), Samuel Mack, Hörger – Oberling (66. Gölz), Schnürch – Gläser (56. Matuschek), Rembold (80. Elias Mack), Kentritids – Yoldas (66. Wykydal).