Ivan Matanovic fällt bis auf Weiteres aus – und der TSV Bernhausen hat somit ein Problem.

Beim Aufsteiger blickt man mit gemischten Gefühlen auf den erwarteten harten Abstiegskampf. Klar ist: Im Sommer kommt ein neuer Spielleiter – ein auf den Fildern nicht Unbekannter.









Wer kennt es nicht? Es gibt sie, solche Tage, an deren Ende man sich wünscht, man wäre besser im Bett geblieben. Man hätte sich somit einiges gespart. Bei der Frage danach, wie die Wintervorbereitung mit seiner Mannschaft gewesen ist, kommt Christopher Eisenhardt jedenfalls sogleich dieser 31. Januar in den Sinn, ob er will oder nicht.