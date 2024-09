Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Der Jüngste als Doppelpacker – Erleichterung nach Aufsteigerduell

1 Starker Auftritt als Joker: Flon Ajvazi netzte nach seiner Einwechslung doppelt ein. Foto: Günter Bergmann

Nach zuletzt drei Niederlagen schießt sich der TSV Bernhausen gegen den SV Rohrau zu einem 5:0 – aus Sicht des Trainers Agatic ein richtungsweisendes Ergebnis.











Erleichterung beim Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen: Die Durststrecke ist beendet. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie haben die Filderstädter an diesem Sonntag im Aufsteigerduell den SV Rohrau mit 5:0 bezwungen. „Das war die richtige Reaktion auf die Ergebnisse der vergangenen Wochen“, sagt der Trainer Roko Agatic, der die drei Zähler gleichzeitig als Hinweis darauf sieht, wohin der Weg seiner Mannschaft führt. Agatics Einschätzung: „Wenn wir verloren hätten, hätte der Blick in der Tabelle ganz intensiv nach unten gehen müssen. So haben wir für die nächsten Wochen deutlich Luft.“