Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Der Aufsteiger stürmt auf Platz drei

1 Filip Jordacevic (rechts) steuerte den schönsten Treffer der Begegnung bei. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Mit einem 3:0 gegen den TSV Bad Boll setzen die Bernhausener ihren beeindruckenden Rückrunden-Lauf fort. Geht nun sogar noch mehr?











Der Vormarsch des TSV Bernhausen in Richtung Spitzenplätze der Fußball-Landesliga geht unvermindert weiter. Das 3:0 an diesem Sonntag gegen den TSV Bad Boll war für den Aufsteiger im vierten Rückrundenspiel der vierte Sieg – dies mit einer Gesamttrefferbilanz von sage und schreibe 18:1. In der Tabelle sind die Filderstädter damit nun Dritter, nur noch drei Punkte hinter dem Zweiten SV Waldhausen, der allerdings zwei Begegnungen weniger absolviert hat.