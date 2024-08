Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Blitztor lässt den Aufsteiger feiern

1 Der Torschütze des Tages: Alen Neskic (Mitte), hier im Luftduell, traf zum Bernhausener Auftaktsieg. Foto: Günter Bergmann

Als die Fußballer des TSV Bernhausen vor ziemlich genau zwei Jahren zum ersten Mal seit mehr als drei Jahrzehnten wieder ein Landesliga-Punktspiel bestritten, da gab es in Weilimdorf mit einem 1:1 eine Punkteteilung. In den ersten vier Partien blieb der Aufsteiger seinerzeit ungeschlagen – ehe er am Ende sang- und klanglos wieder abstieg. Diesmal ist der Auftakt für die Lila-Weißen sogar noch besser verlaufen. Gegen die SV Böblingen feierten die Filderstädter in der geografisch neu zusammengesetzten Staffel 2 einen Start-Dreier. Der goldene Schütze zum 1:0-Sieg am gestrigen Sonntag war der Neuzugang Alen Neskic gleich in der dritten Spielminute.