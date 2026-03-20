Insgesamt 240 Minuten hat es gedauert, bis der TSV Bernhausen aus seinem Winterschlaf erwacht ist. Eine gute halbe Stunde reichte aber dennoch nicht: Der Fußball-Landesligist verliert auch das dritte Spiel nach der Winterpause. Im Nachholspiel gegen den FV Neuhausen verlor der Tabellensechste am Donnerstagabend mit 2:4.

„Wir haben da weitergemacht, wo wir zuletzt aufgehört haben, und den Gegner beschenkt“, ärgert sich der Trainer Roko Agatic. Schon nach zehn Minuten führten die Gäste nach einem Eigentor von Bernhausens Verteidiger Michael Henneh mit 0:1. Eine Minute später später erhöhte Giuliano D’Aleo auf 2:0. Kurz vor der Halbzeit traf der ehemalige Oberliga-Spieler mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:0 (45. +1). „Wir haben die erste Hälfte voll verschlafen“, berichtet Agatic.

Auch die Umstellung des Systems auf ein 3-5-2 brachte zunächst nicht den gewünschten Effekt. „Auf dem schlechten Rasen hatte es nur wenig mit Fußball zu tun“, sagt der Bernhausen-Coach. Erst ab der 60. Minute war das als Aufstiegskandidat gehandelte Team im Spiel. „Dann haben wir das auf den Platz gebracht, was wir wollten. Sind mehr gelaufen und in die Zweikämpfe gegangen“, sagt Agatic. Filip Jordacevic sorgte in der 75. Minute für den Anschlusstreffer. Eine Minute später hatte Oliver Lujic das 2:3 auf dem Fuß, sein in die Mitte geschossener Foulelfmeter wurde jedoch zunächst von Neuhausens Torhüter Tim Brückner pariert. Den Abpraller flankte Jordacevic jedoch gedankenschnell zurück auf Lujic, der mit dem Kopf verkürzte (76.). „Wir waren nah am Ausgleich. Ich denke, wenn wir das 3:3 machen, gewinnen wir das Spiel noch“, sagt Agatic. Doch Neuhausens Keeper Brückner parierte in der Folge mehrfach stark und verhinderte damit den Ausgleich. „Man hat gemerkt, dass wir aktuell verunsichert sind und uns das Quäntchen Glück fehlt“, sagt Agatic. In der Nachspielzeit sorgte Asdren Gerxhaliu für die Entscheidung (90. +6).

Auf den letzten 30 Minuten könne man mit Blick auf den kommenden Gegner TSV Ehningen jedoch aufbauen, sagt Agatic. „Wir haben gemerkt, dass wir leben“, sagt der Coach. Mit einem Heimsieg am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellendritten könnten die Bernhausener sich noch einmal im Aufstiegskampf zurückmelden. Folgt die nächste Niederlage, dürfte das Thema Verbandsliga vollends erledigt sein. Fraglich ist dann der Einsatz von Vlasic, der sich bei einem Pressschlag verletzte und nach seiner Einwechslung vorzeitig wieder ausgewechselt werden musste.

Ugur Yilmaz ist indes froh, dass sein Team das Spiel gewonnen hat. Der Trainer des FV Neuhausen beerbt bekanntlich im Sommer Agatic in Bernhausen. „Ich bin glücklich, dass Spiel abhaken zu können und nach außen ein Zeichen gesetzt zu haben, dass ich meine Aufgabe hier bis zum Ende ernst nehme“, sagt Yilmaz. Er wolle bis zum Schluss um den Klassenverbleib kämpfen. Zum Wiedersehen kommt es indess am letzten Spieltag. Yilmaz hofft, dass bis dahin für beide Mannschaften entschieden ist.

Bernhausens „Spieler des Spiels“

Filip Jordacevic (Nominierungen: 2). Einer der wenigen, der auch in der ersten Hälfte seine Leistung brachte. Überzeugte kämpferisch und spielerisch. Erzielte den Anschlusstreffer, der die Mannschaft wiederbelebte.

TSV Bernhausen: Livancic – Henneh, Meinlschmidt, Sterian – Kranz (65. Vlasic, 89. Shamenko), Lujic, Jordacevic, Tomic, Walz – Demir, Matanovic

FV Neuhausen: Brückner – Potsolidis, Fritz, Denzinger (20. Brekalo), Wanner (65. Arslan), D’Aleo (59. Weckerle) – Gerxhaliu, Mozer, Plattenhardt (49. Memic) – Govorusic (82. Güth), Fickeisen