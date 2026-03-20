Der TSV Bernhausen verliert das dritte Spiel in Folge nach der Winterpause. Am Wochenende bietet sich die voraussichtlich letzte Gelegenheit, im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitzureden.
Insgesamt 240 Minuten hat es gedauert, bis der TSV Bernhausen aus seinem Winterschlaf erwacht ist. Eine gute halbe Stunde reichte aber dennoch nicht: Der Fußball-Landesligist verliert auch das dritte Spiel nach der Winterpause. Im Nachholspiel gegen den FV Neuhausen verlor der Tabellensechste am Donnerstagabend mit 2:4.