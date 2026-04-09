Die Zahl der zum TV Echterdingen wechselnden Spieler erhöht sich damit auf sieben. Ein achter könnte als namhafteste Zugabe folgen. Aktuell stehen beide Teams vor schweren Aufgaben.

Das Wort zur Landesliga kommt von Thomas Otto, dem Spielleiter des TSV Bernhausen: „Total irre.“ Denn wann hat es das in der Staffel schon einmal gegeben, dass sich neun Spieltage vor Schluss noch acht (!) Mannschaften ein heißes Aufstiegsrennen liefern? Eben so ist es heuer, darunter die Fleinsbachkicker selbst. Und wer könnte sich erinnern, dass es an der Wechselbörse jemals derart turbulent zugegangen wäre? Aktuelle Beispiele: So stehen in Ottos Team nun drei weitere schwer wiegende Abgänge namentlich fest. Und so ist auch in diesem Fall der Nachbar TV Echterdingen einer der Abnehmer.

VfL Sindelfingen – TSV Bernhausen (Samstag, 15.30 Uhr) Die große Wechselwelle von Bernhausen nach Echterdingen – dass diese für den Sommer bevorsteht, ist schon seit einigen Wochen bekannt. Inzwischen sickern immer mehr Namen von Spielern durch, die ihrem Trainer Roko Agatic folgen werden. Seit dieser Woche sind zwei weitere von den Filderstädtern offiziell bestätigt: Auch Erik Meinlschmidt (24, Abwehr) und Lukas Walz (21, linke Außenbahn) verlassen die „Veilchen“ in dieselbe Richtung, womit der Zähler bei sieben steht. Zuvor hatten bereits die Teamkollegen Oliver Lujic, Mihael Tomic, Julijan Milos, Dimitrios Vidic und Henry Alber die entsprechenden Ausstiegsentscheidungen getroffen.

Bleibt die Frage nach dem vermuteten achten Mann. Und spätestens der birgt dann Sprengstoffpotenzial: Es handelt sich obendrein um den Kapitän der Bernhausener, den Angriffsroutinier Ivan Matanovic. Mitgeteilt hat jener seinem Noch-Verein, dass auch er nach dieser Saison seine Zelte am Fleinsbach abbrechen wird. Zerstoben also auch in diesem Fall die lila Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung. Der Unterschied: Bei Matanovic ist noch ungewiss, welches Trikot er sich künftig stattdessen überstreift. Auch er jenes des TV Echterdingen? Der Ex-Profi bestätigt auf Nachfrage Verhandlungen mit dem Staffelrivalen, aber da sei „noch alles offen“.

„Wir selbst hatten ausgiebige Gespräche mit ihm. Schade, dass auch er sich anders entschieden hat", sagt der Spielleiter Otto, der es in der Summe inzwischen allerdings mehr mit Achselzucken als Aufregung sieht. Was hilft ein Hadern und Lamentieren? „Irgendwann“, sagt er, „muss man es dann halt akzeptieren, wenn man das Rennen um die Jungs verloren hat.“ Hinter den Kulissen läuft wie berichtet das Unternehmen Neuaufbau, für das im Gegenzug nebst dem künftigen Trainer Ugur Yilmaz ja auch schon acht Spielerzugänge sicher sind.

Weiterhin ungeklärt dabei, in welcher Spielklasse Yilmaz seinen Job antreten wird. Denn, man könnte es bei den ganzen Kaderturbulenzen ja beinahe vergessen: Es geht schließlich auch in der aktuellen Runde noch oder besser gesagt: wieder um einiges. Mit ihren zwei jüngsten überzeugenden Siegen in Maichingen (3:1) und gegen Waldstetten (3:0) haben sich die Bernhausener ins Titelrennen zurückkatapultiert. Der Abstand zum Ersten Köngen beträgt fünf Punkte. Zum Zweiten Waldstetten, der an diesem Mittwoch sein Nachholspiel gegen den SC Geislingen mit 2:0 gewonnen hat, sind es nur zwei.

Nachlegen will der Tabellenvierte nun in Sindelfingen, bei einem weiteren Kandidaten, der selbst noch hoffen darf. „Vor zwei Wochen hatten wir beim Blick auf die Tabelle noch eine gewisse Angst“, sagt Otto, „jetzt aber wird es noch einmal extrem interessant.“ Dabei kommen die Aufstellungsdirektiven diesmal aus weiter Ferne: Der Coach Agatic weilt auf einer Hochzeit in seiner Heimat Kroatien. Das Coaching übernimmt sein Assistent Ali Karakoc.

Zumindest Stand jetzt. „Sofern sich Roko nicht doch noch über Nacht auf die Autobahn stürzt“, orakelt Otto – „verrückt genug wäre er.“ Und zum obigen Thema „Total irre“ würde es allemal gut passen

TSV Köngen – TV Echterdingen (Sonntag, 15 Uhr)

Unterdessen dürfte die neueste Bernhausen-Transferkunde auch im Noch-Team des TV Echterdingen auf begrenzte Begeisterung stoßen. Der gerade schwierige Spagat: Einerseits soll die aktuelle Mannschaft sich mit Zähnen und Klauen gegen den drohenden nächsten Abstieg wehren – andererseits müssen sich immer mehr Spieler fragen, für wen von ihnen in der nächsten Saison dann noch Platz im Kader sein wird. Acht Neuzugänge vom Nachbarn? Bislang war diese Zahl als eher abstrakte Größe im Raum gestanden. Nun nimmt sie, siehe Bernhausen-Vorschau oben, mehr und mehr reale Züge an. Zuletzt schon hatte der Kapitän Marvin Kuhn einen Mangel an interner Kommunikation moniert. Der sportliche Leiter Sascha Härtenstein war seither für Nachfragen unserer Zeitung nicht zu erreichen. Aktuell weilt er im Wanderurlaub.

Schafft die Mannschaft es, das Geschehen hinter den Kulissen für jenes auf dem Rasen auszublenden? Dort wurmt den Übergangstrainer Daniel Heisig nach wie vor die jüngste Osterpanne. Das 0:1 auf eigenem Platz gegen das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz bedeutete nach vorherigem Traumstart den ersten großen Dämpfer unter ihm. „Sehr ärgerlich. Damit haben wir die gute Chance liegen gelassen, uns von hinten etwas abzusetzen“, sagt Heisig.

Nun, an diesem Sonntag, folgt das Aufgabenkontrastprogramm: diesmal nicht gegen den Letzten, sondern beim Ersten. Was dabei Mut macht: Ihre Favoritensturz-Fähigkeiten haben die Echterdinger ja schon in den Heisig-Spielen gegen Bernhausen, Ehningen und Waldstetten gezeigt. Die aktuelle Partie ist für den Coach auch deshalb eine besondere, weil er auf einen Ex-Weggefährten trifft: Mit dem Köngener Spielertrainer Domenic Brück kickte er einst in Weilheim zusammen in einem Team.

Die Erwartungen? „Ein sehr starker Gegner mit einer Topmischung aus jungen, aggressiven und erfahrenen Spielern“, sagt Heisig. In der eigenen Mannschaft muss er dabei auf zumindest einer Position umstellen: Der Torhüter Marko Gaspar (privat verhindert) fehlt. Für ihn darf der Youngster Jannis Duplys ran. Noch ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz des zuletzt verletzt ausgeschiedenen Routiniers Michael Deutsche (muskuläre Probleme).

Weitere Spiele

Vorschau zu MTV Stuttgart – SV Waldhausen (Sonntag, 15 Uhr) siehe hier.

Vorschau zu TSV Plattenhardt – FV Neuhausen (Sonntag, 15 Uhr) folgt am Freitag.