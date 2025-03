Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Agatic will eine Saison fürs Geschichtsbuch

Nach einer starken Vorbereitung sieht man sich beim Liganeuling für die Rückrunde gerüstet, auch dank der aktuellen Neuzugänge. Gelingt erstmals in der Vereinshistorie der Klassenerhalt nach Aufstieg in die Landesliga?

Passend zum Punktspiel-Wiederbeginn in der Landesliga-Staffel 2 kann Roko Agatic aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben keine verletzten Spieler, sind mit 24 Mann im Training“, sagt der Trainer des TSV Bernhausen hochzufrieden mit Blick auf den Jahresauftakt. Den habe er bereits herbeigesehnt: „Als Trainer mag man so eine lange Unterbrechung nicht, deshalb haben wir schon eine Woche früher mit der Vorbereitung begonnen.“

In den Testspielen zeigte sich der Tabellenzehnte in überzeugender Frühform. Unter anderem gewann die Agatic-Elf gegen die Landesligisten SV Kaisersbach (3:2) und SG Weinstadt (8:5). Nur dem Oberligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen (2:3) und dem Verbandsliga-Vierten TSV Oberensingen (0:2) mussten sich die Bernhausener geschlagen geben. So wie sich der Kader samt der fünf Neuzugänge präsentiere, sieht sich Agatic vor einem Luxusproblem: „Die Jungs zeigen so viel Einsatz, dass es mir Kopfschmerzen bereitet, wen ich aufstellen soll“, sagt der Coach.

Unter anderem schloss sich den Filderstädtern in der Winterpause der Ex-Profi Bogdan Rangelov an. Der 27-Jährige bringt aus seiner Zeit bei Lok Leipzig und beim SV Babelsberg Regionalliga-Erfahrung mit. Er könnte als Rechtsaußen zum Einsatz kommen. Ebenfalls neu dabei ist der aus Donzdorf verpflichtete Marvin Hellmann. Beim Spitzenreiter der Staffel war der 1,97-Meter-Hüne zweiter Torwart, in Bernhausen kämpft er nun gegen Matej Livancic um den Stammplatz. Den hatte zu Beginn der Saison noch Plator Gashi inne, der es dann aber vorzog, zurück zum B-Kreisligisten Kosova Bernhausen zu wechseln –eine Aktion im Unmut, nachdem Agatic ihn in einem Spiel nur auf die Bank gesetzt hatte.

Besonders freut sich Agatic derweil auf die Rückkehr von Samuel Böhmer. Der Stürmer hatte sich vor rund einem Jahr das Kreuzband gerissen und befindet sich jetzt erstmals wieder im Training.

Für den Aufsteiger, der nach einer überzeugenden Hinrunde immerhin vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat, soll es eine Saison für die Geschichtsbücher werden. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das hat der Verein als Aufsteiger in der Landesliga bisher noch nicht geschafft, aber dieses Jahr sind wir guter Dinge“, äußert sich Agatic optimistisch. In den Jahren 1985 und 2022 waren die Bernhausener jeweils nach nur einer Saison im Direktverfahren in die Bezirksliga zurückgekehrt, nachdem sie von 1978 bis 1983 noch zum Stammpersonal der damals neu gegründeten Landesliga gehört hatten.

Gelingt es dem Team heuer, wieder länger dabei zu bleiben? „Wir haben das Zeug und den Kader dazu. Jetzt gilt es, das auf dem Platz zu zeigen“, sagt Agatic. Den Auftakt am Sonntag, 15.30 Uhr, zuhause gegen den Vierzehnten SG Bettringen erklärt er prompt zur wichtigsten Partie der Rückrunde: „Es ist ein Sechspunktespiel; wir wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern.“

Mit Blick auf die Tabellenspitze sieht Agatic indes einen ganz heißen Meisterschaftsanwärter: „Für mich ist Weilimdorf der Topfavorit. Sie sind spielerisch sehr stark und haben einen guten Kader. Aber auch Waldhausen ist sehr schwierig zu bespielen“, sagt er. Den Tabellenführer aus Donzdorf hat er dagegen bereits abgeschrieben, nachdem es bei diesem offenbar finanziell bedingte Auflösungserscheinungen gibt.

Personalien

Zugänge

Bogdan Rangelov (27, Mittelfeld, OFK Beograd Stuttgart), Marvin Hellmann (24, Tor, Donzdorfer JC), Mehmet Karakus (25, Mittelfeld, SpVgg Cannstatt), Uros Stanisic (18, Angriff, A-Jugend MTV Stuttgart), Emre Topal (21, Mittelfeld, SV Böblingen II).

Abgänge

Plator Gashi (Tor, KF Kosova Bernhausen), Ante Glibo (Tor, SV Vahingen), Georgios Kessapidis (Angriff, TSV Musberg), Milan Sasa Milic (Mittelfeld, VfB Neckarrems), Alen Neskic (Angriff, ABV Stuttgart), Sebastian Oehme (Abwehr, MTV Stuttgart II), Aron Zogaj (Abwehr, KF Kosova Bernhausen).