Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Agatic knallhart – Torhüter muss nach Zoff mit dem Coach vom Feld

Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen wechselt Kristian-Krassimir Alexandrov frühzeitig aus. Nach der 1:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen die Tabellenführung weg.
Der TSV Bernhausen hat am Sonntagnachmittag eine böse Überraschung erlebt. Im achten Pflichtspiel der Saison (fünfmal Meisterschaft, dreimal Verbandspokal), sind die Filderstädter erstmals nicht als Sieger vom Platz gegangen. Mit der ebenso überraschenden wie deutlichen 1:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen, gaben die Lila-Weißen zudem die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga an den Aufsteiger TSV Köngen ab. Im WFV-Pokal hatten die Bernhausener die Gäste aus Maichinge vor sechs Wochen an gleicher Stätte noch mit 4:0 bezwungen.