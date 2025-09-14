Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Agatic knallhart – Torhüter muss nach Zoff mit dem Coach vom Feld

Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bernhausen wechselt Kristian-Krassimir Alexandrov frühzeitig aus. Nach der 1:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen die Tabellenführung weg.

Der TSV Bernhausen hat am Sonntagnachmittag eine böse Überraschung erlebt. Im achten Pflichtspiel der Saison (fünfmal Meisterschaft, dreimal Verbandspokal), sind die Filderstädter erstmals nicht als Sieger vom Platz gegangen. Mit der ebenso überraschenden wie deutlichen 1:5-Niederlage gegen den GSV Maichingen, gaben die Lila-Weißen zudem die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga an den Aufsteiger TSV Köngen ab. Im WFV-Pokal hatten die Bernhausener die Gäste aus Maichinge vor sechs Wochen an gleicher Stätte noch mit 4:0 bezwungen.

Jetzt also die erfolgreiche Revanche für den Ex-Verbandsligisten aus dem Sindelfinger Stadtteil. Und die kam für den TSV-Trainer aus heiterem Himmel: „So einen Dämpfer hätte ich niemals erwartet. Wir haben am Freitag noch ein überragendes Training absolviert und dann passiert so etwas“, sagte Roko Agatic.

Die Geschehnisse der 90 Minuten sind schnell erzählt: Bis auf einen feinen 20-Meter-Schuss von Mikail Gümüssü zum 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause gelang den Gastgebern im Spiel nach vorne gar nichts. Und in der Rückwärtsbewegung leisteten sie sich viele einfache Fehler und wurden von den tief stehenden Maichingern gnadenlos ausgekontert. Mann des Tages war dabei der blitzschnelle 20-jährige Darius Romanyuk, der die ersten vier Treffer seines Teams erzielte.

Trotz des völlig verkorksten Nachmittags (Agatic: „Solche Tage können im Fußball einfach vorkommen“), glaubt er nicht, dass sich sein Team länger von diesem Tiefschlag beeindrucken lässt, sondern schnell wieder zurückkommt. „Um uns davon erschüttern zu lassen, haben wir zu viel Qualität im Kader. Das sieht nächste Woche schon wieder ganz anders aus“, meinte der Trainer.

Ein ernsthaftes Gespräch wird es vor dem nächsten Training mit dem Torhüter Kristian-Krassimir Alexandrov geben. Der Neuzugang leistete sich in der zweiten Hälfte ein lautstarkes Wortgefecht mit seinem Coach und wurde daraufhin von Agatic ausgewechselt. Der Coach zu diesem Vorfall: „Ich habe ihm gezeigt, dass ich mir so etwas nicht gefallen lasse, aber das werden wir sehr schnell aus der Welt räumen.“

Bernhausens „Spieler des Spiels“

Lukas Walz (Nominierungen: 1). „Er war der Einzige aller meiner Spieler, der heute halbwegs Normalform hatte und nicht ein kompletter Totalausfall war“, sagte der Trainer Roko Agatic.

TSV Bernhausen: Alexandrov (60. Gavric) – Ege (46. Sterian), Lujic, Vidic, Walz – Gümüssü – Kranz, Tomic, Rangelov (46. Markic), Jordacevic – Demir (67. Böhmer).

GSV Maichingen: Rapp – Ehmke (74. Schmidt), Topic, Peric (78. Ferrelli), Kristoffersen (86. Orfeo) – Marques Moreira, Klauß, Demolli (82. Filipovic), Flaig – Syla, Romanyuk (69 Komarica).