Fußball: Landesliga: Trotz Treffern von Servi und Krpan – Last-Minute-Nackenschlag für Plattenhardt

Der Aufsteiger kämpft tapfer und führt zwischenzeitlich mit 3:1, bezahlt am Ende gegen den SV Waldhausen aber Lehrgeld.
Die 95 Kilometer lange Heimfahrt, die der Fußball-Landesligist TSV Plattenhardt am Samstagabend von der Ostalb zurückzulegen hatte, war alles andere als schön: Die Spieler, die Verantwortlichen und die Fans hatten nach 97 Minuten Auswärtsspiel beim SV Waldhausen einiges an Trauer, Wut und Ärger mit im Gepäck. Zur Pause hatte der Wiederaufsteiger aus Filderstadt nämlich beim amtierenden Vizemeister noch überraschend mit 3:1 geführt. Am Ende wurden die tapfer kämpfenden Gäste allerdings nicht belohnt, sondern noch mit einem ganz bitteren Gegentreffer in der 97. Spielminute und einer 3:4-Niederlage auf den Heimweg geschickt.