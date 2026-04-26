Die Filderstädter kommen in Geislingen nach einem schwachen Auftritt nur zu einem 1:1. Dabei korrigiert der Trainer Agatic eine seiner Entscheidungen bereits nach 20 Minuten.
Ist das Thema zu sehr in den Köpfen herumgegeistert? Ist es deshalb ein derart verkrampfter Auftritt geworden? Fakt ist: Die Fußballer des TSV Bernhausen hatten die große Chance, in der Landesliga die Tabellenführung zu übernehmen – und haben diese liegen gelassen. „Wir wollten drei Punkte. Aber mit so einer Leistung wäre es unverdient gewesen, wenn wir gewonnen hätten“, sagt der Trainer Roko Agatic nach dem 1:1 am Samstag beim Abstiegskandidaten SC Geislingen.