Fußball-Landesliga: Trotz Gegner-Rot ein 3:5 – beim TV Echterdingen kehrt die Abstiegsangst zurück

Mit ihrer Heimniederlage gegen den VfL Sindelfingen rutschen die Echterdinger in der Tabelle auf den viertletzten Platz. Nun folgt am Pfingstsamstag ein gefühltes Endspiel.
Der Schock saß tief. „Ein bisschen fehlen mir nach so einem Spiel die Worte“, sagte der Trainer Daniel Heisig. Aber auch die bloße Statistik sagte ja schon einiges aus: Obwohl eine halbe Stunde lang ein Mann mehr auf dem Rasen, haben die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen ihr Heimspiel gegen den VfL Sindelfingen krachend mit 3:5 verloren. In der Tabelle rutschen die Gelb-Schwarzen damit auf den 13. Platz. Dieser würde am Ende entweder die Relegationsteilnahme oder den Direktabstieg bedeuten, abhängig vom weiteren Verlauf in der Ober- und Verbandsliga.