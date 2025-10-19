Im ersten Spiel unter seinem Interimscoach Predrag Sarajlic siegt der Fußball-Landesligist TV Echterdingen beim MTV Stuttgart mit 3:1. Beim Gegner nimmt derweil die Ratlosigkeit zu.

War das der erhoffte Befreiungsschlag mit nachhaltiger Wirkung? Zumindest stellt der 3:1-Sieg des TV Echterdingen im Fußball-Landesliga-Derby beim Kellernachbarn MTV Stuttgart eine gelungene Bewährungsprobe für den Interimstrainer Predrag Sarajlic dar. „Ein guter Anfang ziert alles“, sagte der 46-Jährige zufrieden, nachdem er unter der Woche für den zurückgetretenen Valentin Haug übernommen hatte. Auf der anderen Seite verdunkeln sich indes die Gewitterwolken mehr und mehr. Nach der nun vierten Niederlage in Folge gibt der MTV-Coach Björn Lorer unumwunden zu: „Mir fehlen die Worte, ich bin einfach nur ratlos.“

Dabei hatten die Seinen noch losgelegt wie die Feuerwehr. Im gegnerischen Strafraum ließ Mertcan Özocak den Ball auf Raphael Hahn prallen, der mit seinem platzierten Schuss dem Gästekeeper Marko Gaspar keine Chance ließ (7.). Doch nur vier Minuten später gelang den Echterdingern der Ausgleich durch Laurenziu Biemel, der mit etwas Glück an den Ball kam und diesen aus rund 15 Metern im Tor unterbrachte. „In dieser Saison sind wir nach einem Rückstand oft auseinandergefallen“, sagte Sarajlic, „aber heute haben die Jungs klasse reagiert.“

Fortan entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der auf beiden Seiten von besten Chancen, aber auch Unsicherheiten geprägt war. Obwohl der MTV mit einer Fünferabwehrkette auflief, offenbarten sich für ihn immer wieder Probleme mit den Tempogegenstößen der Echterdinger, die sich aber erst in Hälfte zwei rächen sollten. Für den krachenden Schlusspunkt der ersten 45 Minuten sorgte der Gäste-Torschütze Biemel, der einen Freistoß an die Querlatte prügelte.

Nach Wiederanpfiff gelang den Echterdingern durch Flon Ajvazi das nächste Offensiv-Highlight, dieses Mal belohnt durch Zählbares. Die MTV-Hintermannschaft bekam den Ball nicht geklärt, eine Bogenlampe segelte quer durch den Strafraum, und der 20-Jährige netzte sehenswert per Fallrückzieher ein (59.). Erst am Donnerstag hatte Ajvazi für die zweite Garde das Siegtor in der Bezirksliga gegen den TSV Musberg (2:1) erzielt. Sein damaliger Vorlagengeber Wesley Acholonu stand an diesem Sonntag genauso wie Matti Theobaldt in der Startelf – alle drei sind eigentlich Teil des Bezirksliga-Nachwuchses. In Anbetracht der dünnen Personaldecke wurden sie aber in die erste Mannschaft beordert. „Die Jungs haben es super gemacht und werden auch in Zukunft ihre Chancen kriegen“, kündigte Sarajlic an.

Als „Dosenöffner“ bezeichnete der Coach den Treffer zur Führung, „Brustlöser“ würde es aber auch treffen. Als sei eine schwere Last von ihnen gefallen, spielten die Echterdinger wie beflügelt auf. Zur Wahrheit gehört aber auch: mit gütiger Mithilfe der Gastgeber. „Die halbe Mannschaft macht nur Fehler“, monierte Lorer. Zudem habe es durch den Ausfall des gelb-rotgesperrten Abwehrchefs Philipp Weippert an einem Lenker gefehlt. Die Gründe für die schwache bisherige Saisonbilanz? „Es könnte daran liegen, dass wir immer nur zehn Mann im Training sind“, sagte Lorer schmallippig. „Entweder, man will das hier richtig machen oder man lässt es bleiben – aber dafür bin ich der falsche Mann.“ Hilflos mit ansehen musste er, wie die Echterdinger ihren Auswärtsdreier durch ein zweites Traumtor besiegelten. Erneut stand Biemel zum ruhenden Ball bereit, dieses Mal zielte er noch genauer als in Hälfte eins und traf am chancenlosen Khalil Lalo vorbei in den Winkel (82.).

Sarajlic hat somit in puncto Trainerposten ordentlich Eigenwerbung betrieben. Mit der Frage nach der langfristigen Lösung an der Echterdinger Seitenlinie wollte er sich aber nicht befassen. „Jetzt steht erst mal das nächste Endspiel gegen Maichingen an“, sagte er

MTVs „Spieler des Spiels“

Egzon Sufaj. (Nominierungen 1.). Zeigte sich im wackeligen Abwehrverbund des MTV noch am sattelfestesten und unterband durch gutes Stellungsspiel mehrere gegnerische Konter. Zudem auch vor dem Echterdinger Tor mehrmals gefährlich, aber zu ungenau.

Echterdingens „Spieler des Spiels“

Laurenziu Biemel. (Nominierungen: 1.) Steter Unruheherd im Offensivspiel der Echterdinger. Auch neben seinen beiden Treffern sorgte er immer wieder für Torgefahr, allen voran durch den Lattentreffer in Hälfte eins.

MTV Stuttgart: Lalo – Janzen, Sufaj, Oehme (67. Hug), Daniel Mägerle, Graham (83. Redzic) – Debrah (67. Walz), Flach, Henschke (59. Rudolph) – Hahn, Özocak.

TV Echterdingen: Gaspar – Handanagic, Theobaldt, Kuhn, Lucov (90.+4 Koneski) – Schmidt – Kalchschmidt (87. Ziogos), Oguz (75. Herderich), Acholonu – Ajvazi, Biemel (82. Özüdogru).