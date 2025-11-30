Die Filderstädter erreichen nach einem packenden Schlagabtausch in Eislingen ein 2:2. Vor allem eine Szene erhitzt die Gäste-Gemüter. Hinzu kommt ein Beinahe-Tor des Jahres.
Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Der sportliche Leiter Danijel Baric rauschte sichtlich bedient in Richtung Kabine, abwinkend und kopfschüttelnd. Derweil malte der Trainer Roko Agatic mit den Händen ein imaginäres Rechteck in die Luft und deutete mit dem Zeigefinger mehrfach auf seine Augen, was so viel heißen wollte wie: Videobeweis! Nur, dass es jenen an dieser Stelle natürlich nicht gab. Kein VAR, kein Kölner Keller. Schließlich spielte sich das hiesige Geschehen in der Landes- und nicht der Bundesliga ab.