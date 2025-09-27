Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verdient sich Punkt beim FV Löchgau

Reichlich frische Temperaturen von kaum zehn Grad Celsius, keine Tore in 94 Minuten – dennoch war Robert Gitschier nach dem Schlusspfiff am Freitagabend auf dem Sportgelände des FV Löchgau gut gelaunt. „Das war ein Punktgewinn für uns, den wir redlich verdient haben“ sagte der Trainer des SV Leonberg/Eltingen nach dem 0:0 vor 169 Zuschauern, „wir haben wenig zugelassen und hatten auch unsere Chancen auf ein Tor.“

Mit dem verdienten Remis hat der Landesliga-Aufsteiger beim bislang ungeschlagenen FV seine Auswärtsmisere beendet – nach drei Niederlagen in der Fremde gab es in Löchgau den ersten Zähler auf fremdem Gelände. Es war eine unterhaltsame Nullnummer, besonders nach der Pause. In der ersten Hälfte hatte beide Mannschaften sehr geduldig und diszipliniert agiert, sodass sie sich weitgehend neutralisierten.

Zweikampf ohne Geschenke: FV-Kapitän Komninos Delkos gegen den Leonberger Außenverteidiger Julian Häusler (re.) Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Leonberger hatten eine dicke Torchance durch Patrik Hofmann, der nach einer Ecke den Ball per Kopf nicht richtig traf (38.). Die Löchgauer hätten durch Mario Andrics Kopfball in Führungen gehen können (45.), die Kugel strich aber knapp übers SV-Gehäuse.

Mehr Tempo im Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel öffneten beide Teams ihre Visiere. Die Löchgauer hatten mehr Spielanteile (Gitschier: „Das hatten wir so einkalkuliert“), doch auch der SV kam zu Chancen. Der Kopfball von Ennio Ohmes (66.) und der Schuss von Julian Häusler (73.) verfehlten das Ziel nur knapp. Auf der anderen Seite verpasste der Ex-Heimerdinger Christian Stagel Alberto das 1:0 für die Gastgeber aus fünf Metern frei vor dem Tor von Julian Bär (62.).

SV-Trainer Robert Gitschier war vor allem mit der Defensiv-Vorstellung seines Teams zufrieden. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

So blieb es bei der torlosen Partie, womit sich beide Mannschaften den einen Punkt absolut verdient hatten. „Wir freuen uns über den ersten Auswärtspunkt“, sagte SV-Kapitän Marco Seufert. Und wer von den Fußball-Freunden Tore sehen wollte, der musste sich nur ins FV-Vereinsheim setzen und die Bundesliga-Partie des FC Bayern München gegen Werder Bremen verfolgen. Da siegten die Bayern mit 4:0.