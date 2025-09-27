Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen verdient sich Punkt beim FV Löchgau

Keine Tore, aber zufriedene Gesichter bei Spielern, Trainern und Fans des SV Leonberg/Eltingen: Der Aufsteiger holt bei Titelkandidat FV Löchgau mit 0:0 ein verdientes Remis.
Reichlich frische Temperaturen von kaum zehn Grad Celsius, keine Tore in 94 Minuten – dennoch war Robert Gitschier nach dem Schlusspfiff am Freitagabend auf dem Sportgelände des FV Löchgau gut gelaunt. „Das war ein Punktgewinn für uns, den wir redlich verdient haben“ sagte der Trainer des SV Leonberg/Eltingen nach dem 0:0 vor 169 Zuschauern, „wir haben wenig zugelassen und hatten auch unsere Chancen auf ein Tor.“