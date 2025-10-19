Der SV Leonberg/Eltingen erfährt beim 1:3 gegen die SG Schorndorf die erste Heimniederlage. Marijan Salopek verliert kurz die Besinnung und wird vom Notarzt abgeholt.
Kurz vor dem Ende warf der SV Leonberg/Eltingen wirklich alles nach vorn, auch Torhüter Julian Bär tauchte im Strafraum der SG Schorndorf auf – irgendwie wollten die Kicker das Glück zwingen und den (durchaus verdienten) 2:2-Ausgleich erzielen. Doch das Risiko wurde nicht belohnt, die Gäste schlugen den Ball aus der Gefahrenzone, Ex-Profi Matthias Morys kam kurz vor der Mittellinie an den Ball, gab Gas und schob die Kugel ins leere Tor.