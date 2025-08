1 Sandro Seeber (li./im Testspiel gegen den FSV 08 Bissingen II) wechselte von der SKV Rutesheim zum SV Leonberg/Eltingen. Foto: Andreas Gorr

Fußball-Landesligist SV Leonberg/Eltingen schlägt Bezirksligist TV Echterdingen II im Testspiel 5:2 – alle Treffer für den SV erzielt der 19 Jahre alte Stürmer.











Es geht auch ohne den Boss an der Seitenlinie: In Abwesenheit von Cheftrainer Robert Gitschier haben die Fußballer des SV Leonberg/Eltingen am Sonntagnachmittag ein Testspiel gegen den TV Echterdingen II deutlich für sich entschieden.