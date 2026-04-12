Unerwartete Glücksgefühle im Lewa-Sportpark: Das Team von Trainer Robert Gitschier schlägt Landesliga-Primus FV Löchgau mit 1:0 und setzt ein Zeichen gegen die Ergebniskrise.
Was für ein Tag für Gabrijel Kolar: Am Samstagmorgen musste der Fußballer noch eine starke Schmerztablette schlucken, weil ihm eine Knieverletzung zu schaffen machte – am Nachmittag trumpfte er auf und erzielte fünf Minuten nach seiner Einwechslung das Siegtor für den SV Leonberg/Eltingen gegen Liga-Primus FV Löchgau. „Jetzt tut gar nichts mehr weh“, freute sich der 19-Jährige schelmisch nach der Partie.