Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen ist auf Wiedergutmachung aus
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Rudolf Buxmann (Mi.) entschied das Hinspiel gegen die SG Schorndorf – im Rückspiel kann er wieder mitmischen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Zum Saisonausklang wollen die Landesliga-Fußballer vom SV Leonberg/Eltingen ihren Negativ-Trend stoppen. Der TSV Heimerdingen kann ganz frei aufspielen.

Der SV Leonberg/Eltingen bestreitet den Saisonausklang vor heimischem Publikum gegen die SG Weinstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Das anschließende Abschlussfest soll mit einem positiven Ergebnis eingeläutet werden, doch die Formkurve ist jüngst erschlafft. Nach sieben ungeschlagenen Spielen und dem vorzeitigen Klassenerhalt stehen zwei Pleiten aus den letzten beiden Partien zu Buche. Gitschier räumt ein: „Man kann schon sagen, dass ein bisschen die Luft raus war.“ Vor diesem Hintergrund findet Robert Gitschier: „Wir haben etwas gutzumachen, wollen den Sieg zum Abschluss.“

 

Ähnliche sportliche Relevanz genießt das Gastspiel des TSV Heimerdingen bei der SG Schorndorf (Samstag 15.30 Uhr). Rudolf Buxmann, der mit einem Doppelpack den Sieg im Hinspiel sicherte, kehrt ebenso wie Kapitän Sebastian Bortel in die Mannschaft zurück. „Wir können befreit aufspielen“, sagt Neu-Trainer Andreas Broß. Eine turbulente Saison geht zu Ende, Broß meint: „Wir haben Woche für Woche trainiert und gespielt. Da ist man froh, dass man mal Pause hat und ein bisschen abschalten kann.“

 