Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen feiert Zittersieg nach starker erster Hälfte

Zur Pause führt der SV Leonberg/Eltingen nach überragender Partie gegen den TSV Crailsheim 4:1, dann muss sich der Landesliga-Aufsteiger noch zum 5:3-Erfolg zittern.
Nach der Ansprache im Kreis machten sich Fußballer und Betreuer des SV Leonberg/Eltingen auf zur Anzeigetafel, um diesen besonderen Moment für die Ewigkeit in einem Foto festzuhalten. 5:3 gegen den TSV Crailsheim stand dort nach 95 Minuten Spielzeit, womit der Aufsteiger im dritten Heimspiel dieser Landesliga-Saison den dritten Sieg feiern konnte.