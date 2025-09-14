Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen feiert Zittersieg nach starker erster Hälfte

Zur Pause führt der SV Leonberg/Eltingen nach überragender Partie gegen den TSV Crailsheim 4:1, dann muss sich der Landesliga-Aufsteiger noch zum 5:3-Erfolg zittern.

Nach der Ansprache im Kreis machten sich Fußballer und Betreuer des SV Leonberg/Eltingen auf zur Anzeigetafel, um diesen besonderen Moment für die Ewigkeit in einem Foto festzuhalten. 5:3 gegen den TSV Crailsheim stand dort nach 95 Minuten Spielzeit, womit der Aufsteiger im dritten Heimspiel dieser Landesliga-Saison den dritten Sieg feiern konnte.

„Ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen, wie sie trotz so vieler kurzfristiger Ausfälle eine überragende erste Halbzeit gespielt hat und in der zweiten Hälfte stets dagegen gehalten hat“, lobte SV-Trainer Robert Gitschier das Team.

Viermal jubelten die Kicker des SV Leonberg/Eltingen in den ersten 45 Minuten. Foto: Baumann/Leonie Keppler

Neben Marijan Salopek (gesperrt) und Fabian Kern (verhindert) meldeten sich in der Nacht vor dem Spiel Pascal Nufer und Alexander Schmidt krank – dann fiel noch Joshua Trefz aus, allerdings aus einem erfreulichen Grund: Er wurde Vater. Aus der Not bot Gitschier den etatmäßigen Stürmer Patrik Hofmann im defensiven Mittelfeld auf, was sich als Glücksfall erwies: Der 28-Jährige arbeitete gut nach hinten und war häufig Anspielstation auf dem Weg nach vorne.

Der SV mit früher Führung

Ungeachtet der personellen Situation legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und lagen bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung: Crailsheims Schlussmann Lars Albig, der sich in Richtung Eckfahne als Anspielstation angeboten hatte, unterlief ein katastrophaler Fehlpass, sodass Marvin Hampel aus 30 Metern den Ball ins leere Tor zirkeln konnte. Der frühe Gegentreffer zeigte bei den Gästen Wirkung: Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball verhinderte der Pfosten den Doppelschlag von Hampel (6.), Ennio Ohmes wurde bei einem Alleingang im letzter Sekunde gestört (10.).

Intensiver Zweikampf: Der Leonberger Ennio Ohmes (li.) gegen Jan Hübsch vom TSV Crailsheim Foto: Baumann/Leonie Keppler

Nachdem der aufgerückte Innenverteidiger Julian Häusler nach einem Eckball in der 25. Minute am langen Pfosten knapp das 2:0 verfehlt hatte, besorgte dies SV-Kapitän Marco Seufert eine Minute später: Nach einer Flanke von Ohmes in Anschluss an einen Ballgewinn auf der rechten Seite war Seufert vor seinem Gegenspieler per Kopf am Ball. Und die nächste Möglichkeit führte prompt zum 3:0: Nach einem Einwurf von Marco Gritsch setzte sich Hofmann zwischen zwei Abwehrspielern am kurzen Pfosten per Kopf durch und erhöhte aus acht Metern (31.).

Seufert hatte nach einem Ballgewinn in der Crailsheimer Hälfte den vierten Treffer auf dem Fuß, setzte den Ball aber frei vor dem TSV-Keeper am Tor vorbei (32.). Feingefühl im Fuß zeigte zwei Minuten später Marco Gritsch, der einen Freistoß aus 22 Metern durch die nicht ganz geschlossene Mauer zum 4:0 genau in den Torwinkel zirkelte. Einziger Wermutstropfen in der ersten Hälfte aus Sicht der Gastgeber: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld verkürzte TSV-Stürmer Daniele Hüttl in der 43. Minute per Kopf auf 4:1.

SV-Stürmer Patrik Hofmann (li.) spielte zwar im Mittelfeld, doch einmal war auch er als Torschütze erfolgreich. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

„Das hat mit dem Team natürlich etwas gemacht und Crailsheim Energie zurückgegeben“, meinte Gitschier, dem bewusst war, dass bei seiner Elf in der zweiten Hälfte die Kräfte schwinden würden. Doch zunächst mussten die Gäste den nächsten Rückschlag verkraften: Nach einem Ballgewinn auf der linken Angriffsseite schickte Gritsch Kapitän Seufert steil, der seine Schnelligkeit ausspielte und zum 5:1 traf (53.). Doch dann hatten auch die Gäste einmal Glück: Bei einem Angriff prallte der Ball zweimal unglücklich von SV-Verteidigern ab, Daniele Hüttl traf aus 16 Metern frei zum 5:2. Und als Louis Hermann eine Minute später einen Foulelfmeter zum 5:3 verwandelte, drohte die Partie doch noch zu kippen.

Gegen Ende musste der SV zittern

Doch Julian Bär rettete per Fußabwehr gegen Hermann (67.) und in der Schlussphase warfen sich die SV-Akteure mit Leidenschaft in jeden Zweikampf. Am Ende waren die Gastgeber einem sechsten Treffer sogar näher, Crailsheim fehlte es im Angriff an Präzision. „Wir haben den Zuschauern wohl einiges geboten“, meinte Ohmes nach dem Abpfiff, „aber es wäre schade gewesen, wenn wir den Vorsprung nicht über die Zeit gebracht hätten.“ Am kommenden Wochenende will der SV bei der SGM Krumme Ebene die ersten Auswärtspunkte holen. SV Leonberg/Eltingen: Bär, Weeber, Feigl, Häusler, Bechthold, Seufert, Hofmann (85. Gäckle), Hampel (90. Tchuidjou), Seeber (74. Jona Trefz), Ohmes (87. Jumbam), Gritsch (79. Rzepka).