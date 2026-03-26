Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen fehlen zwei wichtige Stürmer in Crailsheim

In der Fußball-Landesliga möchte der SV Leonberg/Eltingen den TSV Crailsheim auf Distanz halten. Der TSV Heimerdingen will in Weinstadt seine Mini-Erfolgsserie ausbauen.

Sie treffen auf Gegner, deren Form unterschiedlicher kaum sein könnte, und blicken selbst auf unterschiedliche Ergebniskurven aus den vergangenen Spielen zurück. Mit Rückenwind tritt der TSV Heimerdingen nach zuletzt zwei Siegen am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Weinstadt an. Fast schon zum Punkten verdammt ist der SV Leonberg/Eltingen nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien am Samstag (15 Uhr) beim TSV Crailsheim, der mit einem Dreier nach Punkten mit dem Aufsteiger gleichziehen könnte.

„Wir sehen selbst, dass die Mannschaften von unten uns immer näher kommen“, sagt SV-Trainer Robert Gitschier. Auf den Relegationsplatz hat der Aufsteiger zwar noch immer einen Vorsprung von neun Zählern, doch auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind es nur drei.

TSV Crailsheim hat einen Lauf

Dort steht derzeit der TSV Crailsheim, bei dem der SV Leonberg/Eltingen am Samstag bestehen will. Oder sagen wir: bestehen sollte. Allerdings: Die Mannschaft aus dem Hohenlohekreis ist so etwas wie das Team der Stunde in der Landesliga. In den drei Spielen in diesem Jahr kassierte der TSV kein einziges Gegentor und fügte unter anderem Tabellenführer FV Löchgau die erste Niederlage seit rund 16 Monaten zu – die letzte datierte vom 29. November 2024 in Rutesheim. Damals siegte die Elf von Trainer Christopher Baake mit 3:1.

Im Hinspiel schlug der SV Leonberg/Eltingen die Crailsheimer mit 5:3: SV-Kapitän Marco Seufert (li.) erzielte das 2:0 für die Hausherren. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

„Crailsheim gehört eigentlich nicht da unten in der Tabelle hin“, zollt Gitschier dem Gegner ordentlichen Respekt. Das Team des TSV setzte sich zum größten Teil aus körperlich robusten Spielern zusammen. Zudem seien auf dem großen Rasenplatz in Crailsheim lange Läufe gefordert. Wie ein solcher Gegner zu bezwingen ist, hat der SV Leonberg/Eltingen aber im Hinspiel gezeigt: Nach einem Start nach Maß und einer 4:0-Führung nach 35 Minuten setzte sich der Aufsteiger am Ende mit 5:3 durch.

Nicht mithelfen kann in Crailsheim Stoßstürmer Patrik Hofmann, der gegen Schwäbisch Hall eine schwere Fußprellung erlitt. Ebenso nicht dabei ist Sandro Seeber, der noch einen Großteil des Trainings individuell gestalten muss. Der SV muss auf zwei wichtige Stürmer verzichten. Möglicherweise ist wieder Marijan Salopek dabei, der nach seiner Schulterverletzung im vergangenen Oktober seit zwei Wochen wieder schmerzfrei trainieren kann. Offen ist noch der Einsatz von Finley Strahl, dem zuletzt die Hüfte wieder zu schaffen machte.

TSV Heimerdingen gegen die Rätselhaften

Durchaus mit Hoffnungen auf Zählbares reist der TSV Heimerdingen nach den Siegen gegen die spielstarken Teams des TV Oeffingen (2:1) und der TSG Öhringen (2:0) zur SG Weinstadt. Der Gegner am Sonntag gibt nicht nur Sportdirektor Daniel Riffert Rätsel auf: Obwohl das Team aus dem Rems-Murr-Kreis in der Winterpause keinen großen personellen Umbruch hatte, gingen die ersten drei Spiele in diesem Jahr völlig in die Hose: Einem 2:3 beim Kellerkind GSV Pleidelsheim folgte auf eigenem Platz ein 0:8 gegen die SG Schorndorf und zuletzt ein 5:7 in Neckarsulm – 18 Gegentore in drei Partien.

Es geht aufwärts: Der TSV Heimerdingen feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Foto: Baumann/Alexander Keppler

„Wir tun aber gut daran, uns auf uns selbst zu konzentrieren“, stellt Daniel Riffert klar. Hoffnung macht ihm und Trainer Markus Koch, dass die Defensive sich zuletzt als echtes Bollwerk erwiesen hat. „Oeffingen hat nur per Strafstoß getroffen, und Öhringen war nur bei einem Freistoß gegen die Latte richtig gefährlich, obwohl sie bei jedem Bodenabschlag gepresst haben“, erläutert Riffert.

Einen großen Anteil an der defensiven Stabilität haben nach seiner Ansicht Martin Kuchtanin in der Innenverteidigung und Filip Milos im defensiven Mittelfeld, die fast die komplette Hinrunde gefehlt hatten. Milos und Sebastian Bortel fangen auf der Doppelsechs schon viele Angriffe der Gegner ab, die Viererkette mit Salvatore Pellegrino, Daniel Geppert, Kuchtanin und Gabriel Fota vor dem ebenso stabilen Lukas Emmrich im Tor besorgte zuletzt den Rest. Wegen muskulärer Probleme fehlen wird Stefan Schlick, selbige überwunden hat Furkan Jildiz, der wieder einsatzbereit ist.