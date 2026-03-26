Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen fehlen zwei wichtige Stürmer in Crailsheim

In der Fußball-Landesliga möchte der SV Leonberg/Eltingen den TSV Crailsheim auf Distanz halten. Der TSV Heimerdingen will in Weinstadt seine Mini-Erfolgsserie ausbauen.
Sie treffen auf Gegner, deren Form unterschiedlicher kaum sein könnte, und blicken selbst auf unterschiedliche Ergebniskurven aus den vergangenen Spielen zurück. Mit Rückenwind tritt der TSV Heimerdingen nach zuletzt zwei Siegen am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Weinstadt an. Fast schon zum Punkten verdammt ist der SV Leonberg/Eltingen nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien am Samstag (15 Uhr) beim TSV Crailsheim, der mit einem Dreier nach Punkten mit dem Aufsteiger gleichziehen könnte.