Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen bekommt Maldin Ymeraj nicht zu fassen

Der starke Stürmer des TV Oeffingen sorgt für eine 1:5-Niederlage des Landesliga-Aufsteigers. Trotzdem überzeugt der Torwart des SV und auch die Stimmung leidet nicht.

Robert Gitschier hatte zu Recht vor Maldin Ymeraj gewarnt. Der Top-Torjäger des TV Oeffingen war am Samstag beim 5:1-Triumph über den SV Leonberg/Eltingen an vier der fünf Treffer beteiligt und für die SV-Verteidigung phasenweise kaum zu greifen. Eine entscheidende Rolle spielte Ymeraj bereits beim Führungstor der Gäste. Am rechten Strafraumeck wurde er zu zögerlich angegriffen und fand mit einem Chipball hinter die Abwehrreihe Mitspieler Kevin Kloos. Dessen Volleyabschluss schlug flach im langen Eck ein (7.).

Die Antwort gelang dem Aufsteiger ebenso schnell wie kurios. Kapitän Marco Seufert visierte das Tor mit einer Direktabnahme an. Über den linken Pfosten und das Gesicht von TV-Keeper Manuel Haug flipperte die Kugel ins Tor (14.). „Ganz komisch getroffen, eigentlich macht Ennio Ohmes solche Tore“, scherzte Seufert.

Marco Seufert (Mi.) und Ennio Ohmes (re.) feiern den Ausgleichstreffer. Foto: Andreas Gorr

Der Treffer blieb der offensive Höhepunkt für den SV Leonberg/Eltingen. Kurz vor der Pause musste die Mannschaft den erneuten Rückstand hinnehmen. Eine unnötig ins Toraus geklärte Flanke, ein kurz ausgeführter Eckball des TVO, ein Maldin Ymeraj ohne Gegenspieler – ein Schuss in den Winkel, ein Traumtor für die Gäste (41.) zum 2:1.

SV- Trainer Robert Gitschier mit Spieler Pascal Nufer und Co-Trainer Simon Hunger (v.re.) Foto: Andreas Gorr

Die Hoffnungen auf die schnelle Wende nach der Pause erstickte abermals Ymeraj mit einem wuchtigen Flachschuss ins lange Eck früh im Keim (50.). Trainer Gitschier meinte: „Wenn es länger 1:2 steht, ist vielleicht mehr drin.“ Auch Seufert fand: „Das hat uns den Stecker gezogen.“

Nach dem schnellen Gegentor ist die Luft raus

Den Spielern war der Rückschlag anzumerken, zwei schnelle Antwortversuche von Ennio Ohmes (53., 54.) blieben die letzten offensiven Möglichkeiten. Danach wurden die Angriffsversuche immer kopfloser, während die Gäste weiterhin brandgefährlich blieben. In der 75. Minute versuchte Joshua Trefz bei einem langen Ball Gegenspieler Kloos mit dem Körper abzuschirmen, der Ball rutschte jedoch durch und Kloos hob die Kugel über den herauslaufenden Hannes Laabs hinweg ins Tor.

Der 18-jährige Torwart, der bei seinem Debüt einige starke Paraden zeigte, wirkte durch die Gegentorflut mehr und mehr verunsichert. Ein Rückpass rutschte ihm über den Fuß und nur knapp neben das Tor. Die anschließende Ecke brachte eine weitere: Die Hereingabe Ymerajs rutschte Laabs durch die Finger, am langen Pfosten köpfte Justin Bren zum Endstand ein (79.).

Trotz der fünf Gegentore machte SV-Torwart Hannes Laabs (re./im Trikot von Julian Bär) über weite Strecken eine gute Figur. Foto: Andreas Gorr

Trotz dieses Aussetzers stellte sich Robert Gitschier hinter den Jungspund. „Kein Vorwurf an ihn, er hat ein Riesenspiel gemacht, ich bin sehr zufrieden mit ihm“, stärkte der Trainer seinen Keeper. „Ich schätze das Vertrauen“, sagte Laabs, der mit seiner eigenen Leistung zufrieden war, jedoch betonte: „Die fünf Gegentore nerven.“

Am Ende alles halb so wild

Kapitän Seufert resümierte: „Schade, aber nicht ganz so schlimm.“ Vor dem Hintergrund des sicheren Klassenerhalts sei die Niederlage zu verschmerzen, nur die Deutlichkeit war ärgerlich. Das fand auch sein Trainer, der den Gegner als „eiskalt und clever“ lobte. Robert Gitschier sagte: „Es tut weh, so zu verlieren, aber es gehört dazu.“ SV Leonberg/Eltingen: Laabs – Weeber (63. L. Feigl), Trefz, Salopek, Nufer – Strahl (40. Falch), D. Feigl (67. Schmidt), Hampel (75. König), Seufert – Ohmes (80. Kolar), Hofmann