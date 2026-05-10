Fußball Landesliga: SV Leonberg/Eltingen baut starke Serie aus – weiter Abschlag leitet Siegtor ein

Gegen die Sport-Union Neckarsulm gewinnt der SV Leonberg/Eltingen in der Fußball-Landesliga mit 1:0 – trotz vieler vergebener Chancen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Abwehr.
In der Fußball-Landesliga stehen die Teams mit den wenigsten Gegentreffern auf Platz zwei (FV Löchgau, 18 Gegentore) und eins (SKV Rutesheim, 28). Auf dem geteilten dritten Platz kommt mit 37 Gegentoren aus 26 Spielen der SV Leonberg/Eltingen, der mit einem 1:0-Sieg über die Neckarsulmer Sport-Union eine starke Serie ausbaut.