1 Ist seine Zeit beim SV Bonlanden abgelaufen? Der Trainer Klaus Kämmerer (Mitte). Foto: Günter Bergmann

Da der Abstieg in die Bezirksliga besiegelt ist, verlassen mehrere Stammspieler den SV Bonlanden. Der Trainer Klaus Kämmerer wollte die Entwicklung im Kader abwarten – nun ist seine Zukunft geklärt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit dem vergangenen Wochenende ist der Abstieg des SV Bonlanden in die Bezirksliga praktisch fix. Nach der 1:2-Niederlage beim direkten Konkurrenten FC Blaubeuren bleiben dem Club lediglich theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Zwar sind es vor dem Saisonfinale an diesem Samstag nur drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, allerdings ist die Tordifferenz deutlich zu schlecht. Elf respektive 14 Treffer müsste Bonlanden auf den TSV Weilimdorf und die SSG Ulm aufholen – an der Humboldtstraße rechnet man fest mit dem Abstieg.