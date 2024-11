Fußball-Landesliga: Stuttgart/Filder-Teams: Schützenhilfe vom Stadtnachbarn an der Tabellenspitze?

Schützenhilfe vom Stadtnachbarn an der Tabellenspitze?

1 Der Trainer Björn Lorer will mit seiner Mannschaft des MTV Stuttgart das schwer Mögliche schaffen. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der TSV Weilimdorf will seinen Lauf fortsetzen, der MTV Stuttgart hofft auf eine Überraschung gegen den Titelfavoriten, und der TSV Bernhausen plant trotz schwerer Heimaufgabe die Trendwende.











Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Statt auf die eigenen Heldentaten vom vergangenen Spieltag zu schauen, richten die Landesliga-Fußballer des TSV Weilimdorf den Blick auf den kommenden Gegner. An diesem Sonntag wollen sie in Böblingen ihren zweiten Tabellenplatz festigen – wobei sogar mehr möglich sein könnte. Vorausgesetzt, der Stadtnachbar MTV Stuttgart leistet gleichzeitig gegen das Abwehrbollwerk des Spitzenreiters JC Donzdorf Schützenhilfe. Derweil will der TSV Bernhausen die zweite Trendwende der Saison.