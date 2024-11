Fußball-Landesliga: Stuttgart/Filder-Teams: Der Kapitän und Torjäger fällt aus

1 Der TSV Weilimdorf muss am Sonntag ohne Bastian Joas auskommen. Foto: Günter Bergmann

Gegen Waldstetten will der TSV Weilimdorf dennoch alles besser machen als zuletzt, in der Bernhausener Begegnung beim Ex-Titelfavoriten scheint ein Unentschieden unvorstellbar, und der MTV Stuttgart sieht sich vor „drei entscheidenden Spielen“.











Link kopiert



Vier Spieltage noch bis zur Winterpause – Endspurt damit in der Fußball-Landesliga, auch für die drei beteiligten Stuttgart/Filder-Teams. Von denen will der TSV Weilimdorf am Sonntag mit einer besseren Leistung als zuletzt seine Spitzenplatzambitionen untermauern, während es für den TSV Bernhausen und den MTV Stuttgart auswärts um eine Bestätigung der jüngsten Ergebnisse geht.