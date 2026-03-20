Fußball-Landesliga: Stürzt der nächste Topfavorit – und hilft in Plattenhardt ein Gruselfilm?

Die Vorschau zum 19. Spieltag mit Blick auf TV Echterdingen, TSV Plattenhardt, MTV Stuttgart und TSV Bernhausen. Beim Letztgenannten sorgt ein Sportgerichtsurteil für Aufregung.
Favoritensturz-Lust, Teil drei, beim TV Echterdingen. Ein Gruselfilm-Videoabend des TSV Plattenhardt. Und ein Trainer des MTV Stuttgart, der „Blut geleckt hat“. Unter diesen Vorzeichen startet das gegen den Abstieg kämpfende Stuttgart/Filder-Trio der Fußball-Landesliga in den 19. Spieltag an diesem Wochenende. Derweil sorgt beim TSV Bernhausen ein Sportgerichtsurteil für Aufregung.