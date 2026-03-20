Fußball-Landesliga: Stürzt der nächste Topfavorit – und hilft in Plattenhardt ein Gruselfilm?

Favoritensturz-Lust, Teil drei, beim TV Echterdingen. Ein Gruselfilm-Videoabend des TSV Plattenhardt. Und ein Trainer des MTV Stuttgart, der „Blut geleckt hat“. Unter diesen Vorzeichen startet das gegen den Abstieg kämpfende Stuttgart/Filder-Trio der Fußball-Landesliga in den 19. Spieltag an diesem Wochenende. Derweil sorgt beim TSV Bernhausen ein Sportgerichtsurteil für Aufregung.

TV Echterdingen – TSGV Waldstetten (Sonntag, 15 Uhr) Kleine Preisfrage zum Start: Wann stand der TV Echterdingen in dieser Saison letztmals auf einem Tabellenplatz außerhalb der Abstiegszone? Dafür muss man weit zurückblättern: Das war tatsächlich nur ein einziges Mal der Fall – am ersten Spieltag. Bis jetzt. Mit dem vergangenen Wochenende ist die Rückrunden-Aufbruchstimmung in den Goldäckern auch im Ranking belegt. Der Sechs-Punkte-Traumstart unter dem neuen Trainer Daniel Heisig hat das SOS-Unternehmen „Klassenverbleib“ kräftig angeschoben. Nun lautet die Vorgabe: weiter so, nicht locker lassen. „Es geht darum, Woche für Woche die gleiche Leistung abzuliefern. Dann kommt alles andere von allein“, sagt Heisig.

Zwei Favoritenstürze sind seiner Mannschaft gelungen. Erst das 2:0 in Bernhausen, dann zuletzt das 2:1 in Ehningen. An diesem Sonntag soll der dritte folgen, erneut gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe. Der TSGV Waldstetten reist als Zweiter an – und als Titelkandidat Nummer eins, wenn man dem Halbzeitvotum der Konkurrenz glauben darf. „Alles gleich wie zuletzt“, sagt Heisig, „gleiche Art der Herausforderung für uns, gleiche Kadersituation bei uns, gleiche Erwartungshaltung bei uns – wir wollen den nächsten Sieg.“ Helfen soll dabei auch ein taktischer Kniff. Trainiert haben die Echterdinger in dieser Woche zwar erstmals wieder auf ihrem Hauptspielfeld im Stadion. Grünes Licht dafür von der Stadt. Die aktuelle Begegnung findet aber dennoch auf dem Kunstrasen statt. Toi, toi, toi, nachdem die jüngsten Erfolge auf eben solchem Geläuf gelungen sind. „Da sind wir gerade in einem guten Flow, und auch das darauffolgende Spiel in Böblingen wird wohl auf Kunstrasen sein. Also wollen wir nicht mittendrin etwas ändern“, sagt Heisig.

Was mit entscheidend werden dürfte, dies ganz unabhängig vom Untergrund: Inwieweit bekommen die Echterdinger den wichtigsten Gegenspieler in den Griff? Tim Schraml, langjähriger Regionalliga-Kicker des SC Freiburg II und des 1. Göppinger SV, ist bei den Gästen von der Ostalb Dreh- und Angelpunkt. Oder, um es mit Heisig zu sagen: „Die Schlüsselfigur schlechthin – auch wenn die noch mehrere andere gute, technisch starke Spieler haben.“ Hinzu kommt als Waldstettener Empfehlung, in dieser Runde erst ein einziges Auswärtsspiel verloren zu haben (0:3 in Waldhausen).

Demgegenüber steht Heisig ein unverändertes Aufgebot zur Verfügung. Außer den Langzeitverletzten (Özüdogru, Nita) fehlen nur zwei Spieler nach wie vor: Yannis Kalchschmidt (erst Urlaub, nun Mandelentzündung) und Marc Mägerle (angeschlagen plus bevorstehende Geburt seines zweiten Kindes).

SC Geislingen – TSV Plattenhardt (Samstag, 15.30 Uhr)

„Normalerweise machen wir so etwas nicht mit der Mannschaft zusammen“, sagt der Spielertrainer Pierre Eiberger. Diesmal schon. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Und so war beim TSV Plattenhardt am Dienstag Videoabend. Alle Kicker bitte Platz nehmen. Auf dem Kinoprogramm stand allerdings kein Wunsch-, sondern eher ein Gruselfilm – nämlich ein Zusammenschnitt der wichtigsten Passagen des vergangenen Spiels. Eben dieses wirkt bei den Filderstädtern nach.

Ein 1:5 im eigenen Stadion gegen den VfL Sindelfingen! Peng. Was für eine Schlappe im Kampf um den Klassenverbleib. Und ein Ergebnis und Auftritt, die im Weilerhau allen als Schrecken in die Glieder gefahren sind. „Es ist nicht so, dass jetzt Totenstimmung herrschen würde, aber ich glaube, jedem ist mit den Bildern deutlich gemacht worden, dass es so nicht geht“, sagt Eiberger. Dabei schließt er sich nicht aus. Denn: „Ich stand ja selbst mit auf dem Platz und habe den gleichen Scheiß gespielt.“

Die Folge: Statt sich in den ersten Begegnungen nach der Winterpause wie erhofft in Richtung Tabellenmittelfeld abzusetzen, stecken die Plattenhardter nun knöcheltief im Abstiegssumpf. Wäre heute schon Schluss, müssten sie in die Relegation. Umso wichtiger ist die nächste Partie an diesem Samstag in Geislingen. Es ist das Kellerduell zweier Teams, die unter Zugzwang stehen. Der Vierzehnte gegen den Dreizehnten, im Klassement nur durch zwei Punkte voneinander getrennt. Wobei es dabei für ihn und die Seinen vor allem anzusetzen gilt, ist für Eiberger schnell formuliert: „Zuletzt hat unser Gegner 120 Prozent gebracht, wir nur 80. Wir waren immer einen Schritt zu spät.“ Auf dem voraussichtlich schwer zu bespielenden Naturrasen im Eybacher Tal erwartet er „keinen fußballerischen Leckerbissen – es wird darauf ankommen, wer mehr will und wer die Zweikämpfe gewinnt“. Insofern also ein Mentalitäts- und Charaktertest. Die Frage ist: Kriegt der Aufsteiger nun die Kurve, zeigt sein Team eine Reaktion – oder erlebt Eiberger auf seiner ersten Cheftrainerstation vollends einen Pleitenstart?

Taktisch plant der Coach nach dem missratenen Abwehrviererketten-Versuch des vergangenen Wochenendes eine Rückkehr zur Reihe mit drei Innenverteidigern. Vom Personal ist Tobias Hornung (nach Zerrung) wieder dabei. Neu auf der Fehlliste stehen Fabijan Krpan, Kevin Rippler (beide beruflich verhindert) und der gegen Sindelfingen verletzt ausgeschiedene Othniel Boketsu (Sprunggelenkblessur). Derweil arbeiten der Kapitän Emre Göcer und der Angreifer Mark Hörz nach ihren Verletzungen fürs Comeback, welches aber zumindest im Fall von Göcer aktuell noch zu früh käme.

GSV Maichingen – MTV Stuttgart (Sonntag, 15 Uhr)

Zwei Spiele, zwei Siege, beide gegen Gegner aus den Top fünf – und damit zwei deutliche Lebenszeichen des MTV Stuttgart aus dem Tabellenkeller. Ja, es sind offensichtlich nicht nur pflichtgemäße Lippenbekenntnisse gewesen, die steten Beteuerungen des Trainers Björn Lorer, dass er mit den Seinen „natürlich noch an den Klassenverbleib glaubt“. Inzwischen kann der Coach konstatieren: „Wir haben Blut geleckt. Alle spüren, dass es tatsächlich noch klappen kann.“ Auch wenn sich am eigenen vorletzten Platz trotz des Sechs-Punkte-Schubs fürs Erste nichts geändert hat.

Das Ziel der Kräherwald-Kicker ist es, den begonnenen positiven Flow nun beim gleichfalls mit Maximalausbeute gestarteten GSV Maichingen weiterzuführen. Eine andere Statistik, die in diesem Fall mulmig stimmen könnte, hin oder her. Auswärts haben Lorer und sein Team in dieser Saison bisher kaum einen Fuß auf den Boden gekriegt. Von dort 27 möglichen Zählern haben sie lediglich vier geholt. Der einzige Sieg in neun Spielen gelang mit einem dafür immerhin furiosen 6:0 in Sindelfingen. Doch wie lässt der Trainer durchklingen: Es war dies eben der Hinrunden-MTV. Inzwischen neues Jahr, neue Voraussetzungen. „Inzwischen“, sagt Lorer, „sind wir viel besser drauf“.

Warum, das erklärt sich nicht zuletzt mit der Personalsituation. Die Kaderrückkehrer Filip Primorac (nach Fußballauszeit) und Michel-Angelo Triantafillou (nach mehrmonatiger Verletzungspause) tun der Mannschaft gut. Und an diesem Sonntag könnte es sogar zu einem Novum kommen: nämlich dass Lorer erstmals in dieser Saison zweimal nacheinander dieselbe Elf aufbieten kann. Zum gestärkten Kollektivgeist passt eine Begebenheit der Vorwoche: Der Abwehrrecke Götz Gaiser beendete seinen Kurzurlaub extra einen Tag früher und stand somit entgegen der ursprünglichen Ankündigung im Derby gegen den TSV Bernhausen (2:0) doch zur Verfügung.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Landesliga TSV Bernhausen mit nächstem Auftaktlapsus Die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen erholen sich im Derby beim abstiegsgefährdeten MTV Stuttgart vom frühen Rückstand nicht mehr und verlieren verdient mit 0:2.

„Je weniger Wechsel, desto besser natürlich für die Abstimmung und Eingespieltheit auf dem Platz“, weiß Lorer, dem für die aktuelle Partie lediglich die Weiterhin-Urlauber Joel-Noah Graham und Till Flach sowie der Langzeitpatient Egzon Sufaj fehlen. In der ersten Saisonhälfte waren die wöchentlich vielen notgedrungenen Umstellungen noch eines der größten Probleme.

Alles in allem also gerade ein guter Zeitpunkt, um auch hinter den Kulissen etwas zu erledigen? Stichwort Trainerfrage für die nächste Saison. Bleibt Lorer? Geht er von Juli an dann in sein sechstes Jahr als Coach? Gespräche mit der Abteilungsleitung laufen – laut Lorer selbst allerdings noch ergebnisoffen. „Es gibt da für mich ein paar Faktoren“, sagt er. Der wohl größte: der zeitliche Aufwand, nachdem er im vergangenen Jahr zum ersten Mal Vater geworden ist. Aber auch, wie der Kader künftig aussehen wird – und wie die Perspektiven wären, wenn am Ende der laufenden Runde doch der Abstieg stehen sollte. So groß die Entschlossenheit auch ist, ihn zu verhindern.

TSV Bernhausen – TSV Ehningen (Sonntag, 15 Uhr)

Im Hinspiel war es eine Machtdemonstration: ein 4:0 für eine Bernhausener Gäste-Elf, die in der Schlussphase mit kühlem Killerinstinkt aufwartete. Nun, beim Wiedersehen, treffen sich beide Kontrahenten zum Verfolgerduell, in dem es für beide darum geht, den Tabellenführer TSV Köngen nicht aus den Augen zu verlieren. Für die Filderstädter Spiel Nummer drei innerhalb von acht Tagen. Am Donnerstagabend erst stand für sie die Nachholpartie beim FV Neuhausen auf dem Programm. Spielbericht hierzu und weitere Informationen rund um ihre Mannschaft siehe hier.

Definitiv erneut fehlen wird am Sonntag außer den Langzeitverletzten (Alber, Rangelov, Gümüssu), der Verteidiger Dimitrios Vidic. Nach dessen Platzverweis im Derby gegen den TV Echterdingen wegen Nachtretens ist inzwischen das Urteil raus. Es lautet, zum Bernhausener Schrecken: sechs Spiele Sperre. Bleibt es dabei, dürfte der 28-Jährige erst am 19. April gegen Böblingen wieder mitwirken. Doch hat der Filderclub bereits Einspruch eingelegt.