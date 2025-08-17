Fußball-Landesliga, Staffel II: SV Böblingen tritt als Einheit auf

Im ersten Punktspiel feiert die völlig neu formierte und verjüngte SV Böblingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, gleich einen 2:1 (1:1)-Sieg gegen den SC Geislingen.

Als nach 98 Minuten endlich Schluss war und der 2:1-Sieg der SV Böblingen in der Fußball-Landesliga, Staffel II, feststand, stürmte Thomas Siegmund mit geballter Faust und drei lauten „Ja!“-Rufen auf den Platz. Anschließend herzte der SVB-Trainer jeden einzelnen seiner Rasselbande. „Gegen einen solchen Gegner zu gewinnen, gibt sicherlich Rückenwind“, ist der 34-Jährige überzeugt, „so ein Sieg zum Auftakt ist viel wert.“

Siegmund freute sich, dass sich die Mühen der Vorbereitung offenbar gelohnt haben. „In dieser Zeit haben wir eine Einheit geformt“, befand der Böblinger Coach, für den dieser Prozess jedoch noch lange nicht abgeschlossen ist. „Heute hat meine Mannschaft eine sehr geschlossene Vorstellung gezeigt“, lobte er – und das trotz eines frühen und unglücklichen Dämpfers.

SVB-Torwart nimmt Abstoß in die Hand

Zunächst hatte Fabio Carneiro de Carvalho eine Riesenchance (8.) und zwang den Gästekeeper Rocco Sauter zu einer Glanztat. Doch nach 20 Minuten lud die SVB den Gegner zum Toreschießen ein. Torhüter Maurice Zivny, der sein Punktspieldebüt im SVB-Trikot ansonsten ohne Feld und Tadel feierte, nahm einen Abstoß von Felipe Arellano Torres zur Verwunderung aller in die Hand.

So kam es zum indirekten Freistoß aus gerade einmal sechs Metern. Das Geislinger Schlitzohr Mert Özdemir probierte es gegen die hochspringende Böblinger Mauer mit einem Flachschuss – erfolgreich. „Das wird sicherlich nicht oft vorkommen“, hakte Thomas Siegmund den Fauxpas seines Torhüters nach Spielende einfach ab.

Ausgleich kurz vor der Pause

Trotz des Rückstands ließen die Platzherren nicht locker, Stock- und Abspielfehler wurden schnell abgestellt. Die Böblinger glaubten an sich und bauten immer wieder Druck auf. Doch es dauerte bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bis der Ausgleich fiel. Der Geislinger Marvin Mayer holte den wuseligen Carneiro de Carvalho von den Beinen. Den fälligen Elfer verwandelte der Gefoulte selbst und glich damit aus – zum psychologisch idealen Zeitpunkt.

Nach dem Seitenwechsel wurde schon nach wenigen Augenblicken deutlich, dass die Gastgeber mehr als nur einen Punkt holen wollten. Thomas Siegmund hatte mit Alban Dodoli und Marvin Pietruschka zudem frische Offensivkräfte eingewechselt. „Vor dem Spiel habe ich gesagt, dass es eine neue Stärke werden kann, wenn wir Impulse von außen bringen können“, berichtete der SVB-Coach nach Ende der Partie. Was sich schnell auszahlte: Nach einer perfekten Hereingabe vollendete Anton Lendl elegant per Kopfball (56.) zum 2:1.

Gute Reaktion auf Pokalniederlage

Die Gäste antworteten mit wütenden Angriffen. Und spätestens nachdem er eine brandgefährliche Aktion von Eyüpoglu (59.) entschärft hatte, war SVB-Schlussmann Zivny rehabilitiert. Zudem fanden die Böblinger schnell zu ihrer Grundordnung zurück und ließen den Ball laufen. Die SVBler demonstrierten dabei immer wieder, wie lang und breit ein Fußballfeld sein kann.

Die Gastgeber hielten das Heft des Handelns nun fest in Händen und wollten die endgültige Entscheidung erzwingen. Unter anderem hatte Marvin Pietruschka gute Torchancen. Doch mal fehlten nur Zentimeter, mal war der SCG-Torhüter auf dem Posten. „Wir haben eine sehr gute Reaktion auf die Pokalniederlage von vor drei Wochen gegen denselben Gegner gezeigt“, so Siegmund, „und zum ersten Mal gegen Geislingen überhaupt gepunktet.“

Es war zu spüren: Nach der über weite Strecken gelungenen Saisonpremiere blickt Thomas Siegmund optimistisch in die sportliche Zukunft. SV Böblingen: Zivny, Häßler, Hamann, Carneiro de Carvalho, Arellano Torres (90.+4 Erarslan), Yelken (46. Pietruschka), Cilhüseyin (46. Dodoli), Hlebec, Böck (66. Boljanic), Lendl (90.+1 Calemba), Körtal Corral. Tore: 0:1 (21.) Özdemir, 1:1 (45.+3 Foulelfmeter) Carneiro de Carvalho, 2:1 (56.) Lendl. Zuschauer: 150.