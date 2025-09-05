Fußball-Landesliga: Spitzenspiel, Frust-Diagnose – und eine A-Jugend-Aushilfe im Tor?

Die Vorschau zum 4. Spieltag: TSV Bernhausen, TV Echterdingen, MTV Stuttgart, TSV Plattenhardt. Für einen geht es um die Tabellenführung, für zwei um ein Ende der Null auf dem Konto.
Ja, es ist erst der vierte Spieltag der Saison. Und dennoch: Für die Stuttgart/Filder-Teams der Fußball-Landesliga hält dieser am Sonntag bereits eine erste Spitzenbegegnung und zwei Krisenduelle bereit. Während der TSV Bernhausen zum Kräftevergleich zweier noch verlustpunktfreier Kontrahenten nach Ehningen fährt, kämpfen der TV Echterdingen und der MTV Stuttgart gegen die Null auf ihrem Konto. Dagegen kann der Aufsteiger TSV Plattenhardt sein Vorhaben, nach zwei Auswärtssiegen nun auch zuhause Zählbares zu verbuchen, vergleichsweise entspannt angehen.