Die SKV Rutesheim empfängt am Samstag Spitzenreiter FV Löchgau zum Topspiel im Sportpark Bühl. Trainer Christopher Baake freut sich auf die Begegnung.
Zwei Wochen nach dem deutschen Klassiker in der Bundesliga kommt es am Samstag um 14.30 Uhr auch in der Landesliga zu einem der prestigeträchtigsten Duelle, die ein Ligasystem zu bieten hat: der Erste gegen den Zweiten. Die SKV Rutesheim geht dabei als Verfolger ins Rennen, in dieser Saison ein ungewohntes Gefühl für die Bühl Boys, die vom zweiten bis zum achten Spieltag sieben Wochen lang von oben grüßten. Nur nach drei der bisherigen elf Spieltage stand eine andere Mannschaft an der Tabellenspitze: der kommende Gegner FV Löchgau.