Ein Schritt fehlt noch in die Fußball-Verbandsliga: Die Spieler der SKV Rutesheim sind voller Elan und brennen auf das letzte Saisonspiel beim TSV Crailsheim.
Die Rechnung ist simpel: Wenn die SKV Rutesheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim TSV Crailsheim kein Tor kassiert, ist sie Meister der Fußball-Landesliga und steigt in die Verbandsliga auf – dem Tabellenführer reicht im letzten Saisonspiel ein Remis zum Titel. „Ich bin guter Dinge“, sagt Trainer Christopher Baake, „die Mannschaft weiß, worauf es ankommt.“