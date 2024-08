Fußball Landesliga: SKV Rutesheim: Verdammtes Verletzungspech

1 Akrobatisch: Der Rutesheimer Yannik Walter mit einem Seitfallzieher im Testspiel gegen den SV Huchenfeld. Foto: Andreas Gorr

Die SKV Rutesheim würde nach Rang vier im Vorjahr auch in dieser Landesliga-Saison gerne vorne mitspielen. Allerdings fehlt dazu ein wettbewerbsfähiger Kader – sechs Stammspieler fallen aus.











Wenn an diesem Wochenende die neue Saison der Landesliga mit dem ersten Spieltag eingeläutet wird, dürfte die SKV Rutesheim von den meisten Experten als ein Kandidat für den Kampf um den Aufstieg eingestuft werden. Kein Wunder: Noch vor zwei Jahren spielte der Verein in der Verbandsliga, in der vergangenen Saison schlossen die SKV’ler die Runde als Vierter ab.