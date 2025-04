Fußball Landesliga: SKV Rutesheim unterliegt beim Schlusslicht

1 SKV-Spieler Maxim Russ (Mi.) kommt zum Schuss – doch der Ball landet nicht im Netz des SV Breuningsweiler. Foto: /Günter Schmid

Die SKV Rutesheim spielt nur noch um die Goldene Ananas. Nach der 1:2(0:1)-Niederlage beim Tabellenletzten SV Breuningsweiler ist der Meisterschaftszug endgültig abgefahren.











Die SKV Rutesheim hat sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen in der Landesliga verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake unterlag am Freitagabend beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht SV Breunigsweiler überraschend mit 1:2 (0:1). „Das war ein ganz bitteres Spiel auf einem sehr schwierigen Platz, mit dem sich die Mannschaft nicht richtig arrangieren konnte“, monierte Coach Baake. Hinzu kam großes Aluminium-Pech bei der SKV, insgesamt dreimal landeten Schüsse von SKV-Stürmern an Latte oder Pfosten.