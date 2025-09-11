Fußball Landesliga: SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi

Die SKV Rutesheim muss die Tabellenführung beim starken Aufsteiger SG Schorndorf verteidigen. Drei Ausfälle bereiten Trainer Christopher Baake etwas Kopfzerbrechen.
Tabellarisch herrscht bei der SKV Rutesheim eitel Sonnenschein: Nach vier Siegen aus den ersten vier Saisonspielen und dem besten Saisonstart seit Jahren grüßt die SKV von der Spitze – mit dem herausragenden Torverhältnis von 13:1. Dass Trainer Christopher Baake dennoch alles andere als unbeschwert in die knifflige Auswärtspartie bei der SG Schorndorf gehen kann, liegt an einer Personalsituation, die sich dramatisch verschlechtert hat.