Fußball Landesliga: SKV Rutesheim und das Stelldichein mit einem Ex-Profi

Tabellarisch herrscht bei der SKV Rutesheim eitel Sonnenschein: Nach vier Siegen aus den ersten vier Saisonspielen und dem besten Saisonstart seit Jahren grüßt die SKV von der Spitze – mit dem herausragenden Torverhältnis von 13:1. Dass Trainer Christopher Baake dennoch alles andere als unbeschwert in die knifflige Auswärtspartie bei der SG Schorndorf gehen kann, liegt an einer Personalsituation, die sich dramatisch verschlechtert hat.

Zum einen kassierte Sturmtank Markus Wellert in der Schlussphase des Heimspiels gegen den GSV Pleidelsheim die Rote Karte. „Wie lange er gesperrt wird, wissen wir noch nicht. Wir haben unsere Stellungnahme abgegeben und Videomaterial geschickt, das unsere Sicht der Dinge hoffentlich untermauern kann“, sagt Coach Baake. Zum anderen verletzte sich Maxim Russ, dessen Fuß am gegnerischen Torpfosten hängen blieb.

SKV-Trainer Christopher Baake muss seine Mannschaft umstellen. Foto: Andreas Gorr

„Der Fuß wurde auf dem Spielfeld wieder gerade gebogen, und das Sprunggelenk ist nicht gebrochen“, zählt Baake positiven Aspekte in der Causa auf. Wie sehr die Bänder des Mittelfeldstrategen in Mitleidenschaft gezogen wurden und wie lange er ausfallen wird, wird sich erst nach einer MRT-Untersuchung herausstellen. „Natürlich muss man im Laufe einer Saison immer variabel sein, aber der Ausfall dieser beiden Spieler tut uns schon extrem weh“, bedauert Coach Baake.

Das Fehlen von Maxim Russ ist auch deswegen besonders unglücklich, da sein Pendant auf der Sechserposition ebenfalls bis zum Jahresende nicht mehr zur Verfügung steht: Tobias Gebbert verbringt berufsbedingt die nächsten drei Monate in Barcelona und Lissabon. Vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) in Schorndorf muss der SKV-Coach daher in der Mittelfeldzentrale Umbauarbeiten vornehmen.

Sechserposition ist neu zu besetzen

Als Kandidaten für die Sechserposition bieten sich Marvin Boateng, Marcel Held und Joshua Schneider an. „Marvin und Marcel haben diese Rolle beide schon bekleidet“, erläutert Baake, und Joshua Schneider sei so „fußball-intelligent“, dass er ihm diese Rolle auch zutraue, obwohl er auf dieser Position zuletzt in der Jugend gespielt habe. Nur als Notlösung würde der Coach Tim Rudloff aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld ziehen. „Wir haben in vier Spielen nur ein Gegentor kassiert, da möchte ich eigentlich nichts ändern“, stellt Baake klar.

Ex-Profi Matthias Morys (hier beim Spiel der Legenden des VfB Stuttgart in Hemmingen) steht bei der SG Schorndorf im Team. Foto: Pressefoto Baumann

Einstellen muss sich die SKV-Defensive jedenfalls auf einen offensivstarken Aufsteiger, in dessen Reihen in Matthias Morys ein Ex-Profi (VfB Stuttgart, RB Leipzig) und ehemaliger Drittliga-Akteur (Kickers Offenbach, VfR Aalen) steht. Jamie Miller (SV Fellbach), Niklas Rössler (TSG Backnang, Normannia Gmünd) und Marcello Vulcano (SV Fellbach) bringen Oberliga-Erfahrung mit, die beiden Letzteren haben in den ersten vier Saisonspielen je dreimal getroffen.