Fußball Landesliga: SKV Rutesheim trifft auf den Angstgegner aus dem Ligakeller

Die Fußballer der SKV Rutesheim sind in der Landesliga beim schlecht gestarteten TSV Ilshofen zu Gast. In den vergangenen sechs Partien gab es ein Remis sowie fünf Niederlagen.

Nach zwei Niederlagen hat die SKV Rutesheim mit einem dramatischen 5:4 nach 4:1-Führung und 4:4-Ausgleich gegen die SG Weinstadt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Doch an diesem Samstag (14 Uhr) steht der nächste Härtetest für die Elf von Trainer Christopher Baake an, die wieder die alleinige Tabellenführung übernommen hat.

Beim TSV Ilshofen trifft die SKV zwar auf den Tabellenvorletzten, doch dieser hat sich in den vergangenen Spielzeiten zum Angstgegner für die Rutesheimer entwickelt: In den sechs zurückliegenden Duellen gab es lediglich ein Unentschieden und fünf Niederlagen für die SKV.

Nach seiner schweren Verletzung im Spiel gegen den GSV Pleidelsheim Anfang September kehrte Maxim Russ nun wieder ins Lauftraining zurück. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Zudem haben die Verantwortlichen beim TSV Ilshofen auf den schwachen Saisonstart reagiert: Anfang Oktober trennte sich der Verein von Trainer Michael Hannemann, interimsweise fungiert Lukas Lindner als Spielertrainer – und kann erste Erfolge vorweisen: Zuletzt gab es in Weinstadt und gegen den Tabellenzweiten FV Löchgau jeweils eine Punkteteilung. Die schwache Punktausbeute des TSV dürfte auch damit zu tun haben, dass Lukas Lindner, der in den vergangenen Spielzeiten stets für rund 20 Treffer gut war, Ilshofen in den ersten Saisonspielen gefehlt hatte.

Hadergjonaj und Boateng sind verletzt

Aber auch Coach Baake hatte in dieser Woche nur 15 Spieler seines 23er-Kaders im Training: Auron Hadergjonaj und Marvin Boatang laborieren an Muskelfaserrissen, David Feigl an einem Bänderriss. Lars Eiwen plagt eine Schambeinverletzung, zudem wird am Samstag Jay Niko Kiloko berufsbedingt fehlen. Die gute Nachricht: Maxim Russ hat nach seinem schweren Unfall in der Partie gegen den GSV Pleidelsheim Anfang September in dieser Woche das Lauftraining wieder aufgenommen.