Fußball Landesliga: SKV Rutesheim trifft auf den Angstgegner aus dem Ligakeller

Die Fußballer der SKV Rutesheim sind in der Landesliga beim schlecht gestarteten TSV Ilshofen zu Gast. In den vergangenen sechs Partien gab es ein Remis sowie fünf Niederlagen.
Nach zwei Niederlagen hat die SKV Rutesheim mit einem dramatischen 5:4 nach 4:1-Führung und 4:4-Ausgleich gegen die SG Weinstadt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Doch an diesem Samstag (14 Uhr) steht der nächste Härtetest für die Elf von Trainer Christopher Baake an, die wieder die alleinige Tabellenführung übernommen hat.