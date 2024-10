Fußball Landesliga: SKV Rutesheim sucht Revanche beim Schlusslicht

1 Torewochen bei der SKV Rutesheim: Marcel Held, Laurin Stütz und Maxim-Maurice Russ (v. li.) Foto: Andreas Gorr

Fußball-Landesligist SKV Rutesheim ist zu Gast bei Schlusslicht Croatia Bietigheim – das Pokalspiel ging 2:4 verloren. „Nun herrschen andere Vorzeichen“, sagt SKV-Coach Christopher Baake.











„Nach zwei Siegen in Folge haben wir Blut geleckt und wollen unsere Serie natürlich ausbauen“, erklärt Trainer Christopher Baake die Zielsetzung der SKV Rutesheim vor der Landesliga-Partie am Samstag (14.30 Uhr) bei Croatia Bietigheim. Die Ausgangslagen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während die Rutesheimer nach zwei Erfolgen beim SSV Schwäbisch Hall (1:0) und den SV Breuningsweiler (8:0) in die Spur gefunden zu haben scheinen, steht der Aufsteiger Croatia Bietigheim nach sieben Spielen noch ohne einen einzigen Punkt da.