Fußball Landesliga: SKV Rutesheim sucht die Revanche gegen Öhringen

Der Tabellenzweite will das 0:2 vom Hinspiel vergessen machen. Beim SV Leonberg/Eltingen fällt der nächste Spieler aus, der TSV Heimerdingen hat den SSV Schwäbisch Hall vor der Brust.
Das Hinspiel bei der TSG Öhringen hat Christopher Baake in unguter Erinnerung – und das nicht nur, weil seine SKV Rutesheim im Hohenlohischen mit 0:2 eine von bisher erst vier Saisonniederlagen bezogen hatte. „Das war die verdienteste Niederlage, die wir hinnehmen mussten. Öhringen hat mit elf Mann verteidigt und ist mit einer enormen Körperlichkeit aufgetreten“, weiß der Rutesheimer Trainer noch gut. Am Samstag (15.30 Uhr) haben die SKV-Akteure auf heimischem Gelände die Chance zur Revanche gegen den Tabellenfünften.