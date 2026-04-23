Fußball Landesliga: SKV Rutesheim sucht die Revanche gegen Öhringen

Das Hinspiel bei der TSG Öhringen hat Christopher Baake in unguter Erinnerung – und das nicht nur, weil seine SKV Rutesheim im Hohenlohischen mit 0:2 eine von bisher erst vier Saisonniederlagen bezogen hatte. „Das war die verdienteste Niederlage, die wir hinnehmen mussten. Öhringen hat mit elf Mann verteidigt und ist mit einer enormen Körperlichkeit aufgetreten“, weiß der Rutesheimer Trainer noch gut. Am Samstag (15.30 Uhr) haben die SKV-Akteure auf heimischem Gelände die Chance zur Revanche gegen den Tabellenfünften.

Allerdings hat der Aufsteiger in diesem Jahr noch nicht wieder das Niveau der Hinrunde erreicht. Aus den sieben Partien in diesem Jahr holte die TSG magere fünf Punkte. Der einzige Sieg gelang gegen den TV Oeffingen, der mit sieben Niederlage in sieben Spielen derzeit völlig neben der Spur ist. Nach der 3:7-Niederlage vor zwei Wochen bei der SG Weinstadt trat TSG-Trainer Tobias Weis von seinem Amt zurück. Prompt gelang am vergangenen Wochenende mit 2:2 ein Punktgewinn gegen den TSV Ilshofen.

Coach Baake muss auf einige Akteure verzichten

Ein besonderes Augenmerk wird die SKV-Defensive auf Lorik Makolli richten müssen, der TSG-Torjäger steht mit 17 Saisontreffern auf Rang vier der Torjägerliste. „Er ist ein Unterschiedsspieler“, mahnt Coach Baake. Da kommt es zur Unzeit, dass es in der SKV-Defensive derzeit personelle einige Baustellen gibt: Joshua Schneider leidet noch an einer Grippe, Auron Hadergjonaj fällt wegen einer Oberschenkelverletzung aus, der Einsatz von Tobias Gebbert (Oberschenkelverletzung) ist stark gefährdet. Fehlen wird zudem Stürmer Markus Wellert, bei dem ein MRT Auskunft geben soll, wie schwer eine in Oeffingen erlittene Schulterverletzung ist.

Zittern um Markus Wellert (re.): Der SKV-Stürmer erlitt in Pleidelsheim eine Schulterverletzung – wie schwer sie ist, ist noch unklar. Foto: Andreas Gorr

Eine noch bitterere Nachricht muss Trainer Robert Gitschier vor der Partie im Kampf um den Klassenverbleib des SV Leonberg/Eltingen gegen den GSV Pleidelsheim (Sonntag/15.30 Uhr) verkraften: Innenverteidiger Fabian Löwen, der schon die Hinrunde verpasst, in den Partien gegen Löchgau und in Satteldorf aber geglänzt hatte, muss wegen anhaltender Probleme im Sprunggelenk seine Karriere beenden. „Er war bei mehreren Ärzten, und die Empfehlung war, lieber heute als morgen mit Fußballspielen aufzuhören“, berichtet Coach Gitschier. Nach Sandro Seeber ist der 28-Jährige bereits der zweite SV-Akteur, den das vorzeitige Saisonaus ereilt. Voll einsatzfähig ist auch Finlay Strahl nicht, der immer wieder wegen anhaltender Leistenproblemen pausieren muss.

Rote karte vom Arzt: Fabian Löwen (re.) muss wegen dauerhaften Problemen im Sprunggelenk seine Karriere beenden. Foto: Andreas Gorr

Dennoch soll gegen den auf dem Relegationsplatz liegenden GSV Pleidelsheim gepunktet werden. So leicht wie im Hinspiel, als der SV in Pleidelsheim seinen ersten Auswärtssieg (5:1) feierte, dürfte es nicht werden. Das Team von Trainer Marcus Wenninger hat vier der sieben Rückrundenspiele gewonnen und auch gegen den Tabellenzweiten SKV Rutesheim nur knapp verloren (2:3).

Schwere Aufgabe für den TSV Heimerdingen

Hoch hängen auch die Trauben für den TSV Heimerdingen, der am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellensechsten SSV Schwäbisch Hall zu Gast ist. „Da muss alles für uns passen“, sagt der Sportliche Leiter Daniel Riffert angesichts des nur knappen, aber wichtigen 2:1-Heimsiegs gegen das Tabellenschlusslicht SV Kaisersbach am vergangenen Wochenende. „Die erste Halbzeit war in vielen Bereichen wirklich schlecht“, räumt Riffert ein, der auf eine deutliche Leistungssteigerung baut. Der SSV Schwäbisch Hall, in dessen Reihen verbands- und sogar ein regionalligaerfahrener Akteur stehen, spielt bisher eine starke Rückrunde und hat aus den sieben Partien in diesem Jahr fünf Siege geholt. Fünfmal blieb das Team aus Hohenlohe ohne Gegentor. Der TSV muss sich nach den Punkten mächtig strecken.