Die SKV Rutesheim empfängt im letzten Heimspiel SSV Schwäbisch Hall. Pascal Haug sieht im Mix aus Anspannung und Lockerheit die Trümpfe des Teams im Aufstiegsrennen.
Die SKV Rutesheim steht nach drei Jahren Landesliga vor der Rückkehr in die Verbandsliga. Mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Sportpark Bühl gegen den SSV Schwäbisch Hall würde ein Remis am 6. Juni beim TSV Crailsheim zur Meisterschaft reichen. Pascal Haug, der Sportliche Leiter, traut dem Team diesen Schritt zu – und auch, dass sich die SKV eine Liga höher auf Dauer etabliert.