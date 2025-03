Fußball Landesliga: SKV Rutesheim: Nichts zu holen beim FSV Waiblingen

1 Alle gegen einen: Der Rutesheimer Marcel Held (Mi.) kämpft gegen eine Übermacht des FSV Waiblingen. Foto: Günter Schmid

Die SKV Rutesheim verliert das Gipfeltreffen in der Fußball-Landesliga beim FSV Waiblingen nach starker Anfangsphase mit 1:4.











Link kopiert



Nach zwei Siegen in diesem Jahr hat die SKV Rutesheim im Kampf um den Aufstieg in der Landesliga im Spitzenspiel beim FSV Waiblingen einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Christopher Baake unterlag beim Tabellenzweiten deutlich 1:4. „Das ist ein herber Rückschlag – vor allem, weil wir das Spiel in der ersten halben Stunde bestimmt haben“, bedauerte der enttäuschte Rutesheimer Coach.