Die SKV Rutesheim geht mit einem 3:0-Erfolg über die SGM Krumme Ebene am Neckar in die Winterpause. Zwei späte Tore entscheiden die Begegnung – und Laurin Stütz geht ins Risiko.
Belgrad, 20. Juni 1976: Antonin Panenka lupft einen Elfmeter ins deutsche Tor, das Spiel ist aus, die Tschechoslowakei ist Europameister. Sprung in die Gegenwart nach Rutesheim: Laurin Stütz lupft am 29. November 2025 einen Elfmeter ins Tor, das Spiel ist aus, die SKV Rutesheim besiegt den Landesliga-Letzten SGM Krumme Ebene.