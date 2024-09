Fußball Landesliga: SKV Rutesheim kämpft gegen den Heimfluch

1 Zurück aus den Flitterwochen: Joshua Schneider (re.) steht der SKV Rutesheim wieder zur Verfügung. Foto: Andreas / Gorr

Fußball-Landesligist SKV Rutesheim erwartet am Samstag den SV Breuningsweiler und will den ersten Sieg gegen einen Nicht-Aufsteiger – sowie zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause gewinnen.











Sieben Punkte hat die SKV Rutesheim in den ersten sechs Spielen in dieser Saison gesammelt. Die beiden Siege gelangen jeweils auswärts und gegen Aufsteiger: Bei der SGM Krumme Ebene Neckar gab es am dritten Spieltag einen 2:1-Erfolg, beim SSV Schwäbisch Hall am vergangenen Wochenende ein 1:0. Auf eigenem Platz steht bisher nur ein einziger Zähler vom 3:3 gegen den Absteiger Sportunion Neckarsulm zu Buche, gegen die beiden Spitzenteams FSV Waiblingen und TSV Ilshofen gab es trotz guter spielerischer Leistungen Niederlagen.