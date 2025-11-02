Fußball Landesliga: SKV Rutesheim jubelt über späten Ausgleich – ein Spieler sieht dabei Rot.

Ioannis Savvoulidis macht die SKV Rutesheim im Topspiel gegen den FV Löchgau mit dem Tor zum 2:2 kurz vor Schluss glücklich – im Jubel sieht SKV-Akteur Flavio Heiler die Rote Karte.
Es war ein Landesliga-Spitzenspiel, das seinem Namen alle Ehre machte – und das in der Schlussphase eine ganz besondere Pointe zu bieten hatte. Nicht unverdient mit 2:1 führte Tabellenführer FV Löchgau nach einer bärenstarken zweiten Halbzeit beim schärfsten Verfolger SKV Rutesheim, als Flavio Heiler in der Schlussminute seine ganze Wut in einen Schuss aus 30 Metern legte. Löchgaus Schlussmann Leon Dobler ließ die Kugel nach vorne abprallen, der acht Minuten zuvor eingewechselte Ioannis Savvoulidis schaltete am schnellsten und brachte den Ball völlig frei zum 2:2-Ausgleich im Gästetor unter.