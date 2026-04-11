Fußball Landesliga: SKV Rutesheim feiert Derby-Sieg über den TSV Heimerdingen
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Torschütze vom Dienst: Laurin Stütz (wird umarmt von Tobias Gebbert) brachte die SKV Rutesheim früh in Führung und legte einen weiteren Treffer nach. Foto: Andreas Gorr

Der Favorit behielt im Landesliga-Derby die Oberhand: Der Tabellenzweite SKV Rutesheim setzte sich recht souverän über den TSV Heimerdingen mit 3:1 (3:1) hinweg.

Die SKV Rutesheim holte am Freitagabend gegen den TSV Heimerdingen einen 3:1-Heimsieg in der Landesliga. Nach Toren von Laurin Stütz (14., 36.) und Maxim Russ (43.) für Rutesheim sowie Haris Gudzevic (25.) mit einem umstrittenen Strafstoß für Heimerdingen erlebten die gut 400 Zuschauer im Rutesheimer Sportpark Bühl eine vergleichsweise ereignisarme zweite Hälfte.

 

Trotz einer Vielzahl von Eckbällen kam keine Mannschaft mehr zu nennenswerten Torannäherungen. Den unrühmlichen Schlusspunkt der Partie setzte Hakan Tepegoez in der 88. Minute, als der Heimerdinger nach einer unangemessenen Handgeste in Richtung des Unparteiischen die Rote Karte sah. Am Ende bejubelten die SKV-Akteure einen verdienten und ungefährdeten Heimsieg gegen den Lokalnachbarn.

Über Nacht schließen die Rutesheimer damit zum Spitzenreiter FV Löchgau auf, der sich am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) im Spiel beim SV Leonberg/Eltingen aber wieder absetzen kann.

 