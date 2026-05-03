Fußball Landesliga: SKV Rutesheim dreht zweimal ein Psycho-Spiel

Der Spitzenreiter der Landesliga muss gegen die SG Weinstadt die gesamte Palette seiner Fußball-Kunst aufbieten – nach 0:2- und 2:3-Rückstand siegt die SKV mit 4:3.
Christopher Baake war ziemlich bedient am Sonntagnachmittag. Der Trainer der SKV Rutesheim war nervlich angeschlagen wie ein Aktienhändler, der Millionenbeträge auf steigende Kurse gesetzt und die Börse in der Folge eine Achterbahnfahrt hingelegt hatte. „Das war ein anstrengendes Spiel, mein Akku ist leer“, stöhnte Baake, „aber wir haben gewonnen – alles andere ist egal.“