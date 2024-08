Fußball Landesliga: SKV Rutesheim bringt sich selbst um den verdienten Lohn

Als der Unparteiische nach 93 Minuten die Begegnung zwischen den Gastgebern und dem Verbandsliga-Absteiger Sportunion Neckarsulm abgepfiffen hatte, sanken die meisten Spieler beider Mannschaften erschöpft zu Boden. Bei beiden Teams hatten Temperaturen um die 35 Grad Celsius ihren Tribut gefordert. Bei den SKV-Akteuren dürfte aber auch ein großes Stück Enttäuschung dabei gewesen sein.

Denn die Rutesheimer bestimmten im ersten Heimspiel der neuen Landesligasaison die Partie über weite Strecken, führten bis wenige Minuten vor Schluss mit 3:2 und mussten am Ende doch nur mit einem Zähler zufrieden sein. „Das war völlig unnötig. Wir hatten in der ersten Halbzeit genug Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen“, ärgerte sich der Rutesheimer Trainer Christopher Baake.

Guter Start in die Partie

Den Gastgebern gelang ein Start nach Maß in die Begegnung. Bereits nach sechs Minuten brachte Marcel Held seine Elf mit 1:0 in Führung. Die nicht gut sortierte Defensive der Neckarsulmer, die schon im ersten Saisonspiel vier Gegentreffer zugelassen hatte, ließ die SKV durch die eigene Hälfte kombinieren, und kam auch beim Abschluss von Held aus zehn Metern zu spät. Sechs Minuten später gelang mit der zweiten gefährlichen Aktion das 2:0: Pascal Maier setzte Janis Lamatsch mit einer Flanke in Szene, der Stürmer vollendete aus 14 Metern flach zum 2:0. Neckarsulms oberligaerfahrener Keeper Marcel Susser sah dabei nicht gut aus.

Lange währte die Freude über die Zwei-Tore-Führung allerdings nicht. Nach einer Viertelstunde war ein SKV-Verteidiger nicht eng genug an Niklas Meltzer dran, der mit einem wuchtigen Schuss aus 14 Metern zum 2:1 verkürzte.

„Das Tor haben wir mit einem Ballverlust selbst eingeleitet“, monierte SKV-Coach Baake. Die Gäste versuchten in der Folge hoch zu pressen, doch Rutesheim fand immer wieder eine spielerische Lösung, um sich von dem Druck zu befreien. Nach der obligatorischen Trinkpause hielten die Gastgeber den Ball zumeist in den eigenen Reihen und in des Gegners Hälfte, der so kaum zu gefährlichen Szenen kam.

Ungenutzte Großchancen

Die SKV versäumte es aber, die Partie vorzeitig zu entscheiden: Flavio Heiler und Lamatsch scheiterten nach Vorarbeit von Yannik Riedlinger aus acht beziehungsweise zwölf Metern (29.), ein weiterer Pass in den Rücken der NSU-Abwehr fand gar keinen Abnehmer (33.). So kamen die Gäste in der Schlussphase der ersten Hälfte noch einmal zu Chancen: In der 38. Minute konnte Yannik Walter noch in einer 1:1-Situation gegen Mattia Trianni klären, zwei Minuten später traf der Gäste-Torjäger im zweiten Versuch, nachdem er im ersten noch am Pfosten gescheitert war. „Auch das Tor haben wir mit einem Fehlpass selbst eingeleitet“, bedauerte Baake.

Seeber trifft beim Debüt

Zum Helden der Partie hätte dann Sandro Seeber werden können: Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff stand der 18-Jährige in seiner ersten Landesliga-Partie nach seiner Einwechslung zur Pause goldrichtig und stocherte den Ball aus vier Metern zum 3:2 über die Linie, nachdem ein Neckarsulmer Verteidiger den Ball im Fünfmeterraum nicht unter Kontrolle bekommen hatte. Der dritte Gegentreffer zeigte bei den Gästen angesichts der hohen Temperaturen sichtlich Wirkung: Nach vorne ging kaum etwas und defensiv liefen sie häufig nur hinterher. „Haltet doch mal dagegen“, schrie der frustrierte Gäste-Coach Pascal Marche nach gut einer Stunde Spielzeit und schleuderte wutentbrannt eine Markierungsscheibe zu Boden.

In den letzten 20 Minuten ging den Gastgebern dann aber mehr und mehr die Puste aus, während Neckarsulm nach drei Wechseln Oberwasser bekam. „Die haben Neckarsulm noch einen Push gegeben“, beobachtete Baake. Dennoch gelang es den Rutesheimern, die Gäste von der gefährlichen Zone fernzuhalten – bis zur 88. Minute.

Bitterer Gegentreffer

Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte konnte sich die SKV-Defensive gegen den flinken Edrissa Nyassi nur mit einem Foul behelfen. Den Freistoß aus zentraler Position zirkelte Bahadir Özkan aus 23 Metern zum 3:3 um die Mauer in die Maschen.

Marcel Held hatte zwar eine Minute später bei einem Kopfball aus acht Metern knapp neben den linken Pfosten noch die Chance zum 4:3, aber auch Nyassi hatte in der Nachspielzeit den Siegtreffer für die Sportunion auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzem Winkel aus sieben Metern am stark reagierenden SKV-Keeper Jan Göbel. So blieb es am Ende beim 3:3, mit dem die Gäste deutlich besser leben konnten als die SKV.

SKV Rutesheim: Göbel, Riedlinger, Walter, Schneider, Di Viesti (85. Vaihinger), Russ (46. Gebbert), Held, Weiß, Maier, Heiler (46. Seeber, 88. Feigl), Lamatsch (78. M. Wellert).