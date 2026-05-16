In der Fußball-Landesliga trennt sich der Spitzenreiter mit einem 2:2 vom Verfolger FV Löchgau – das Remis nützt der SKV weit mehr als dem Tabellenzweiten.
Alles ist relativ – besonders Ergebnisse im Fußball: Das 2:2 (0:2) im Spitzenspiel zwischen Landesliga-Primus SKV Rutesheim und Verfolger FV Löchgau ist ein aktuelles Beispiel. Das Remis vor knapp 600 Zuschauern in einem kampfbetonten, intensiven Match war über die gesamten 90 Minuten leistungsgerecht, nützt der SKV aber mehr, die bei noch drei ausstehenden Partien ihren Drei-Punkte-Vorsprung im Aufstiegsrennen verteidigt hat.