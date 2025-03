Fußball Landesliga: SKV Rutesheim bleibt oben dran

Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Neckarsulm in der vergangenen Woche hat die SKV Rutesheim am Samstag die nächsten drei Zähler in der Landesliga einfahren können. Anders als in der Vorwoche war das Team von Trainer Christopher Baake diesmal auf dem Kunstrasenplatz des Stadion Bühl von Beginn an die tonangebende Mannschaft. „Das war mal ein Spiel, das von außen schön und entspannt anzuschauen war“, betonte Coach Baake nach dem Schlusspfiff schmunzelnd. „Sonst ist ja immer nervenaufreibend und Anspannung pur angesagt. Aber wir waren diesmal von Sekunde eins an hellwach und überlegen.“Tatsächlich war die Partie nur wenige Sekunden alt, als sich die SKV bereits die erste Großchance erarbeitet hatte. Über die linke Seite kommend hatte der agile Patric Vaihinger den Ball auf Marcel Held gespielt, der frei zum Schuss aus unmittelbarer Tornähe kam. Doch der 20-jährige Mittelfeldspieler scheiterte an Torhüter Andre Poslovsky. Wenig später ließ Pascal Maier eine weitere Großchance aus.

Doppelschlag zur Führung

Durch die drückende Überlegenheit der Gastgeber sollte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis das erste Tor fallen würde. Einmal mehr war es in der neunten Spielminute Laurin Stütz, der die SKV in Führung brachte. Ein abgefälschter Schuss des Rutesheimer Stürmers landete unhaltbar im Tor. Auch nach dem Führungstreffer ließ die SKV nicht nach und setzte die Gäste weiter stark unter Druck. Nachdem Krumme Ebene-Torwart Poslovsky in der zwölften Minute einen Schuss pariert hatte, landete der Ball auf der linken Seite direkt bei Patric Vaihinger. Der ständige Aktivposten auf der linken Seite zögerte nicht lange und zirkelte den Ball sehenswert Tor zum 2:0 ins Tor. Rutesheim erspielte sich weitere Chancen und hätte die Führung noch weiter ausbauen können. Erst nach rund dreißig Minuten kamen die Gäste etwas besser in die Partie. Vor allem über hohe Bälle versuchte die Krumme Ebene am Neckar ins Spiel zu finden. Aus einer Serie von Eckbällen sollte aber keine nennenswerte Torchance resultieren, weil die SKV die Bälle gut klären konnte. Mit einem schmeichelhaften 2:0 ging es in die Halbzeitpause. Mit der Leistung konnte man beim SKV zufrieden sein. Nur die Chancenausbeute ließ zu Wünschen übrig. „Wir hätten eigentlich schon nach der ersten Halbzeit mit 4:0 oder 5:0 führen können“, befand auch Coach Baake.

Lesen Sie auch

Stütz mit zweitem Treffer

Gut, dass er sich gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit auf seinen Toptorjäger verlassen konnte. Denn in der 52. Spielminute sorgte erneut Laurin Stütz nach Zuspiel von Lars Ludwig für das 3:0. Der 25-jährige Stürmer zog auf Höhe des Sechzehnmeterraums kompromisslos ab und setzte das Leder links unter die Latte, um sein 14. Saisontor zu erzielen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball Bezirksliga Alexander Wellert sucht sein Glück auf der Bank Der Ex-Fußballer der SKV Rutesheim schlägt nach dem unfreiwilligen Rücktritt zunächst beim TSV Merklingen den Weg des Trainers ein – doch zuvor steht eine OP an.

„Es war wichtig, dass wir nach der Pause gleich das dritte Tor nachlegen konnten, um für Klarheit zu sorgen“, betonte Baake. Der Rutesheimer Trainer wechselte nun auch einige Bankspieler ein. An der Überlegenheit der Gastgeber änderte sich dadurch aber nichts. Erneut ließ der SKV gute Gelegenheiten durch Patric Vaihinger und die später eingewechselten Sandro Seeber und Hannes Obert aus. Die Gäste erarbeiteten sich nun zwar häufiger den Ball, ohne dabei aber zwingende Torchancen herausspielen zu können. Für SKV-Keeper Silas Wöhr sollte es ein ruhiger Arbeitstag bleiben.Kurios wurde es dann in 81. Minute. Ein geklärter Ball landete auf Höhe der Strafraumgrenze vor den Füßen von Tobias Gebbert. Der Rutesheimer Kapitän schoss direkt aufs Tor, traf dabei den Ball aber nicht richtig. Das Spielgerät schien direkt in den Armen des gegnerischen Torwarts zu landen. Doch Keeper Poslovsky rutschte der Ball durch die Handschuhe und Beine zum 4:0-Endstand.

Auch Kapitän Tobias Gebbert trug sich in die Liste der Torschützen ein. Foto: Andreas Gorr

Während der Aufsteiger SGM Krumme Ebene am Neckar nach der elften Saisonniederlage weiterhin in akuter Abstiegsgefahr befindet, richtet sich der Blick der SKV weiter nach oben. Da der FSV Waiblingen am Samstag in Crailsheim verloren hat, beträgt für die Rutesheimer der Rückstand auf Rang zwei nur noch drei Zähler. Und nun sieht der Spielplan ein Duell der beiden Aufstiegsaspiranten vor. Am Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert die SKV beim FSV Waiblingen. „Da brennen wir richtig drauf und wollen jetzt ganz nah rankommen“, gibt Trainer Baake die Marschroute für das Topspiel aus. SKV Rutesheim: Wöhr, Vaihinger (78. Di Viesti), Maier (54. Schneider), Rudloff, Riedlinger, Russ, Ludwig, Held (54. Heiler), Gebbert, Wellert (63. Seeber), Stütz (69. Ebert).